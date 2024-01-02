«عمرها ما تخطر على بال حد».. لماذا يجب وضع الهاتف المحمول مقلوب على شاشته دائماً ؟.. السر الذي حير العقول

نصائح للحفاظ على الهواتف

1‌- نظف هاتفك أول بأول: يمكن أن تتراكم البكتيريا والجراثيم عليها من الإتصال اليومي وبالتالي عدم لمعان الهاتف وعدم القدرة على الاستمتاع بمشاهدة اي شيء على الهاتف لوجود طبقات من دهون اليد، وبالتالي قم بتنظيفه بانتظام باستخدام منشفة من الألياف الدقيقة.

2‌- حافظ على بطارية الهاتف: لا تدعها تنفذ من الطاقة قبل شحنها بالإضافة إلى ذلك ، تجنب شحنه طوال الليل بالإضافة إلى ذلك ، تجنب شحن الهاتف بعد أن يصل إلى مئة بالمئة لأن ذلك يقلل من جودتها، ولن تميل إلى إلقاء نظرة على الشاشة فورًا في كل مرة تظهر فيها رسالة إذا حافظت على تغطية شاشة هاتفك. فهو يمنع الانقطاعات ويحافظ على عمر البطارية على هاتفك نظرًا لأن مستشعر البيئة يعمل ، ويوقف تشغيل الشاشة باستمرار.