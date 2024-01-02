ليست لقص الاظافر فقط.. سبع معلومات خطيرة جدا لاستخدام القصافة في عدة طرق مناسبة.. سوف تنبهر من معرفتها تدعيلي لما تعرفها

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تستخدم القصافه في تقليم الأظافر وهذا هو الاستخدام المعروف ولكن هذه الاداة يمكن ان تكون مناسبة لعدد كبير من الأعمال اليومية التي نقوم بها فهي سوف توفر عليك وقت ومجهود كبير ولكن العديد من الأشخاص لا يعرف استخدامات الخاصة الاخرى فهي استخدامات سحريه بالرغم من انها اداه صغيره الا انها يمكن ان تنجز العديد من المهمات في وقت سريع وتوفر عليك المزيد من المجهود والوقت لانها تحتوي على أكثر من جزء يمكن استغلاله والاستفادة منه وسوف نتعرف على استخدامات رائعه للقصافة خلال هذا المقال.

الاستخدامات المذهلة قصافة الاظافر يمكن أن تستخدم اللسان الذي يوجد في الخصاف حامل الهاتف فيمكن أن تقوم بتثبيت الوضع الرأسي وسوف يساعدك ذلك على مشاهدة فيديوهاتك أو مسلسلك او فيلمك المفضل بشكل سهل بدون ان تحمل الهاتف في يدك.

تستخدم القصافة ايضا في بعض الاشغال اليدويه حيث انها يمكن ان تقوم بتثبيت الخيط المفكوك وذلك يسهل عملية هذه الأشغال. استخدامات اخرى القصافة القصافه لها العديد من المستخدمات سوف نذكر منها ما يلي: تستخدم كبديل للمفك في ربط المسامير الصغيرة في وقت سريع.

تستخدم القصافة في حامل للبحور حيث يمكن تثبيته في الفتحة التي توجد في الأعلى.

يمكن ان تستخدم في قص الأسلاك البلاستيكية الأسلاك الأخرى بشكل سهل باستخدامها الجزء الأمامي من القصافة.

تستخدم كبديل للسكر الذي يستخدم في فتح الكراتين والاشرطه البلاستيكية.