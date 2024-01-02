سعودية اربعينية تعرض 26 مليون دولار وتبحث عن رجل جاد للزواج بها مقابل شرط وحيد.. لن تصدق ما هو

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - انتشر على جميع مواقع التواصل الاجتماعي عن اخبار حول سيدة سعودية تبلغ من السن 40 عام او اكثر من ذلك أعلنت عبر حسابها الرسمي على تويتر سابقا واكس حاليا انها ترغب في الزواج من رجل يحبها، وقد أعلنت عدة تفاصيل حول هذا الزواج وانها تمتلك أكثر من 100 مليون ريال سعودي ودعم امرأة ثرية تمتلك ثروة من الأراضي والاخوات والشركات وقد وضعت شرط لهذا الزواج وهي تريد جنسية عربية معينه سوف نذكرها لكم خلال هذا المقال بالتفصيل.
شروط السيدة السعودية في الزواج
ذكرت السيدة السعودية الاربعينيه عبر التغريد لها على تويتر انها تريد الارتباط برجل صادق له مشاعر غير كاذبة يحبها بصدق ولا يريد منها أي شيء ولا أي مال برغم من انها تمتلك المزيد من الاموال ولكن أعلنت بشكل رسمي امام هذا ويعد من المنشورات الغريبة والجريئة من سيده وذكرت أنها تعرض 5 مليون على أي رجل سوف يتزوجها عندما تجد المواصفات به.
نسبة العنوسة في السعودية
ارتفعت نسبة العنوسة في المملكه العربيه السعوديه نتيجة لعدة أسباب، حيث انها بلغت 10% وتعد هذه النسبة هي الأكبر بين دول الوطن العربي لذلك لجا السعوديات للارتباط بجانب جنسيات غير السعوديه لخفض نسبة الانوثة حيث ان القانون يقفل جميع حقوقها ويضع عدة شروط زواج السعوديه من اجنبي منها أن يكون متناسب ويمتلك وظيفة لكي يتحقق الاستقرار في الزواج.