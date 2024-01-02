سعودية اربعينية تعرض 26 مليون دولار وتبحث عن رجل جاد للزواج بها مقابل شرط وحيد.. لن تصدق ما هو

شروط السيدة السعودية في الزواج

ذكرت السيدة السعودية الاربعينيه عبر التغريد لها على تويتر انها تريد الارتباط برجل صادق له مشاعر غير كاذبة يحبها بصدق ولا يريد منها أي شيء ولا أي مال برغم من انها تمتلك المزيد من الاموال ولكن أعلنت بشكل رسمي امام هذا ويعد من المنشورات الغريبة والجريئة من سيده وذكرت أنها تعرض 5 مليون على أي رجل سوف يتزوجها عندما تجد المواصفات به.

نسبة العنوسة في السعودية

ارتفعت نسبة العنوسة في المملكه العربيه السعوديه نتيجة لعدة أسباب، حيث انها بلغت 10% وتعد هذه النسبة هي الأكبر بين دول الوطن العربي لذلك لجا السعوديات للارتباط بجانب جنسيات غير السعوديه لخفض نسبة الانوثة حيث ان القانون يقفل جميع حقوقها ويضع عدة شروط زواج السعوديه من اجنبي منها أن يكون متناسب ويمتلك وظيفة لكي يتحقق الاستقرار في الزواج.