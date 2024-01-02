بالمكون السري والطريقة الصحيحة "زي المحلات" !!..طريقة عمل الباذنجان المخلل.. اسلقيه الأول وامشي على التكات والحركات

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعتبر الباذنجان من أشهر الخضروات التي يحبها الجميع ، وله العديد من الاستخدامات والاستخدامات في أغراض كثيرة في الطهي. لها طعم رائع ومذاق لذيذ ومختلف. مثال على طرق طبخها: مسقعة ، الباذنجان المقلي والباذنجان المخلل هناك أيضا العديد من خبراء التغذية الذين ينصحون بأن يتم تناوله ضمن الوجبات الغذائية الخاصة بهم، بالإضافة إلى كل هذا ترغب جميع ربات البيوت في معرفة كيفية عمل مخلل الباذنجان ، ويتم العمل بغليه أولاً بدلاً من قليه بالزيت لتهدئة المعدة ، ويريد كل من البالغين والأطفال تناوله لأنه حلو وله طعم لذيذ، وسنتعرف على الطريقة والمكونات اللازمة لعمل الباذنجان المخلل عبر الأسطر القليلة القادمة.

مكونات الباذنجان المخلل المسلوق