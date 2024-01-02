بالمكون السري والطريقة الصحيحة "زي المحلات" !!..طريقة عمل الباذنجان المخلل.. اسلقيه الأول وامشي على التكات والحركات

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعتبر الباذنجان من أشهر الخضروات التي يحبها الجميع ، وله العديد من الاستخدامات والاستخدامات في أغراض كثيرة في الطهي. لها طعم رائع ومذاق لذيذ ومختلف. مثال على طرق طبخها: مسقعة ، الباذنجان المقلي والباذنجان المخلل هناك أيضا العديد من خبراء التغذية الذين ينصحون بأن يتم تناوله ضمن الوجبات الغذائية الخاصة بهم، بالإضافة إلى كل هذا ترغب جميع ربات البيوت في معرفة كيفية عمل مخلل الباذنجان ، ويتم العمل بغليه أولاً بدلاً من قليه بالزيت لتهدئة المعدة ، ويريد كل من البالغين والأطفال تناوله لأنه حلو وله طعم لذيذ، وسنتعرف على الطريقة والمكونات اللازمة لعمل الباذنجان المخلل عبر الأسطر القليلة القادمة.
مكونات الباذنجان المخلل المسلوق
- ½ كيلو باذنجان حجمه صغير.
- 2 ملعقة كبيرة ملح.
- ¼ ملعقة خل.
- ½ رأس ثوم مفروم.
- خمس قرون فلفل أخضر وأحمر.
- ½ ملعقة من الكمون الناعم.
- واحد حبة طماطم كبيرة مبشورة.
- ½ كوب كزبرة خضراء مفرومة.
- عصير ليمونة.
- ماء مغلي به ملح.
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طريقة عمل الباذنجان المخلل المسلوق
- اغسلي الباذنجان جيداً أولاً واخلعي منه العنق الأخضر العلوي ثم اقطعي قطعة صغيرة من تحت العنق.
- ثم قومي بتجهيز وعاء كبير، ضعي فيه الماء وانتظريها حتى تغلي، ضيفي لها ملعقة من الملح والخل، ضعي الباذنجان فيها وانتظري لينضج جيداً ويتغير لونه.
- ليكن بالعلم أنه ممنوع ترك الباذنجان إلى فترة طويلة داخل الماء حتى لا يستوي بشكل مبالغ فيه.
- قومي بتحضير الحشوة من خلال مزج الفلفل الأحمر مع الأخضر والثوم والكزبرة الخضراء والملح والكمون والخل وقلبي جيداً ومن الممكن وضع ربع كوب عصير الليمون.
- وبعدها صفية من الماء واستعملي السكين في فتح الباذنجان من المنتصف ليكون جاهز على الحشو.
- وضعي الحشوة في قلب الباذنجان، وضعيه في طبق التقديم وضيفي عليه باقي الحشوة وقطرات بسيطة من الليمون والزيت.