"اكتشاف تاريخي يثير دهشة كل سكان الأرض ".. نفق عمره يفوق ال 1000 عام يربط مدينة عربية بدولة أخرى

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تم إكتشاف نفق لفت إنتباه الكثير من الأشخاص مما أدى إلى الدهشة فهذا النفق يجمع بين دولة عربية ودولة أخرى بمسافة حوالي 1000 سنة، مما أدى إلى الكثير إلى التساؤلات حول هذا النفق، وتعتبر بلاد الشام منطقة ذات خصوصية مميزة في الوطن العربي، بفضل موقعها الإستراتيجي ومناخها المتميز، لذلك كانت محط إهتمام العديد من الإمبراطوريات والدول القوية على مر التاريخ، حيث إستغلت موقعها وإستثمرت ثرواتها في بناء معابدها وقصورها العظيمة، ومن أبرز هذه الصروح التاريخية، نجد النفق المائي الذي تم إكتشافه مؤخرًا والذي يربط مدينة سورية بدولة أخرى، وباقى التفاصيل في المقال التالي.

تفاصيل نفق ديكابولس المائي

أعجوبة تاريخية بطول 170 كيلومترًا يُعتبر نفق ديكابولس المائي، الذي يقع في سهل حوران، أحد أعظم المعجزات التاريخية في العالم، فهو أطول نفق مائي في العالم، حيث يمتد على مسافة 170 كيلومترًا بين الأردن وبلاد الشام، ويربط مدن الديكابولس ببعضها مائيًا، يعد هذا النفق تسعة أضعاف أطول نفق مائي في العالم الذي يقع في إيطاليا ويشكل إمبراطورية مائية تحت الأرض.

تاريخ النفق وأهميته الاستراتيجية

يُصف نفق ديكابولس بـ”الأعجوبة التراثية” التي تعكس عظمة الحضارات التي إستوطنت منطقة حوران، حيث يربط النفق مجموعة من القرى في نظام مائي فريد يتغذى من مجموعة من الينابيع الغزيرة في حوران، تم بناء النفق على مرحلتين، ويمتد بين عدة مدن من المدن العشر الرومانية.

فوائد النفق المائي وأهميته الاقتصادية يعتبر نفق ديكابولس المائي مصدرًا هامًا للمياه في المنطقة حيث: