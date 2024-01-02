صدمة بكل المقاييس الفتيات السادات تفضلين الزواج من أبنائها زي الجنسية العربية.. هتتصدم لما تعرف ايه هي الجنسية

زواج الفتيات السعوديات جنسيات اخرى

انتشار ظاهرة زواج الفتيات السعوديات من جنسيات عربيه واجنبيه اخرى بخلاف الجنسيه السعوديه حيث ان الرجل الأجنبي يتعامل معها بمنتهى الاهتمام واللطف بعكس تعامل المواطن السعودي بجدية تكرهها السيدة ومع ذلك يرغب السيدات رجل يكن لها كل الحب والاحترام والاهتمام دائما والكلام اللطيف وهذا ما تجده عند الرجل الأجنبي في العادة.

أسباب حقيقية وراء زواج السيدات السعوديات من جنسيات اخرى

تفضل الفتاة السعودية الزواج من جنسية أجنبية حيث ان ذلك يعطيها الحق بأن تتحكم فيها قامته وبذلك يكون لها سيطرة أكثر في توجيه الحياة الزوجية وتحديد المستقبل بإرادتها بالاضافة الى ان الحكومة السعودية تفرض عدة شروط لكي تضمن حقوق السيده ومن أهمها إنفاق الرجل على المنزل والسن المطلوب لتحقيق الاستقرار المادي، ويجب ان يكون متناسب مع الناحية الاجتماعية والثقافية لها حتى يكون هذا الزواج متوافق.