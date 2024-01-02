ازاي مكنتش تعرف عنها قبل كده !!... طريقة للحفاظ على كارت العداد لأطول وقت فقط 50 جنيه

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعتبر شحن العداد بواسطة الكارت او البطاقة الخاصة للشحن هو من التطورات التي ظهرت حول عدادات الكهرباء التي يمكنك شحنها و استخدامها لتشغيل الاجهزة و الاضاءة وغيرها لذلك قد يواجه المواطنين العديد من المشاكل حول نفاذ الشحن من الكارت بشكل مفاجئ دون سابق تحذير ، ولكن يمكن لكارت العداد اظهار الكمية المتبقية فيه ، ويمكنك التحكم في موعد تجديد الشحن على مدار الوقت ، ومن خلال هذا المقال نوضح لك كل التفاصيل حول كارت العداد وعدم نفاذه بشكل سريع ومفاجئ في كل مرة تتعرض للمشاكل بسببه .

انسب وقت يتم فيه تجديد شحن العداد

من الطرق الذكية التي يجب اتباعها وتطبيقها على كارت العداد الكهربي و تجنب نفاذ الرصيد المدفوع مسبقا هي تحديد موعد تجديد الشحن و ذلك يتم من خلال شحن العداد في بداية كل شهر لأنه يتناسب مع استهلاك الشخص على الشريحة الاولى و في نهاية الشهر يكون المستهلك على اعلى شريحة في نهاية الشهر ، ومن خلال هذه الطريقة يتم تحسين دفعك للاشتراك كل شهر وعدم نفاذ الشحن بسرعة ، مع مراعاة دفع الرسوم المستحقة من الشحن و الدمغة المقررة شهريا .

امكانية شحن كارت العداد مسبوق الدفع

هناك اماكن و طرق عديدة يمكنك من خلالها تجديد شحن العداد الكهربائي :

• يمكنك التوجه الى المناطق التابعة لشركة الكهرباء و لتي تتميز بعدم فرض رسوم اضافية على عملية الشحن.

• و ايضا من خلال منافذ الدفع الالكترونية مثل ( فوري ، مصاري ،Bee ، امان ، وقتي ، تمام، سداد ، ممكن ، ضامن ) و يتم فرض رسوم اضافية .