“ليست لقص الأظافر فقط” .. 7 معلومات خطيرة جداً لاستخدام القصافه في عدة طرق مناسبة سوف تنبهر من معرفتها ..هتدعيلي لما تعرفها

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - “تمثل الأظافر الطويلة سبباً في إزعاج الكثير منا، على الرغم من أنها تعتبر من مظاهر جمال اليدين بالنسبة للنساء، إلا أن الكثير منا يعتبرها أصغر من مظاهر القبح، خاصةً أنها من الممكن أن تسبب العديد من الأضرار الضحية للإنسان، لما تحتويه تحتها من الميكروبات والجراثيم، لذا، فقد يبحث الكثير من الأشخاص عن أداة تساعدهم في التخلص من تلك الأظافر، وأشهر تلك الأدوات هي قصافة الأظافر التي يستخدمها الإنسان للتخلص من أظافره الطويلة. إلا أن الكثير منا يجهل أنه لتلك الأداة العجيبة العديد من الاستخدامات الأخرى التي من الممكن أن تساعدنا في إنجاز الكثير من الأعمال. وسوف نذكر لكم تلك الاستخدامات العديدة والمختلفة لقصافة الأظافر من خلال التقرير التالي، فتابعونا.”

الاستخدامات العجيبة لقصافة الأظافر الاستخدام الأول لقصافة الأظافر هو أنه من الممكن أن تستخدم كأداة للأعمال اليدوية من خلال ربط الخيط في الفتحة الأمامية الموجودة في القصافة والتي تعطي لمن يعمل بالمشغولات اليدوية مساحة لاستخدام الخيط المفكوك وعدم لخبطته.

استخدام آخر من استخدامات قصافة الأظافر هو استخدامها كمثبت للموبايل، حيث تعمل القصافة كحامل للموبايل يمكن تثبيت الهاتف عليه ومشاهدة كافة الأفلام والمسلسلات والاستمتاع بها.

من الممكن أيضًا أن يتم استخدام قصافة الأظافر في عملية فتح زجاجات المربى والسمنة وعلب الفول ذات الأحجام المختلفة.

كما يقوم من يعملون في مجال الكهرباء والأسلاك الكهربائية باستخدام قصافة الأظافر لقص وفصل البلاستيك عن الأسلاك الكهربائية.

ومن الممكن أيضًا استخدامها في فك وربط المسامير وذلك كبديل للمفكات التقليدية.