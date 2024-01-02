اتفرج الكارثة اللي كانت صدمة للجميع.. سعوديه رفضت الدخول رجل المصعد معها ولكن اصرت على الدخول ورد الفعل كان مفاجأة ماذا حدث في المصعد

سعودية رفضت الدخول للرجل المصعد معها ولكن اصر على الدخول

عندما أصرت السيدة على خروج الرجل من المصعد ولكنه لم يفعل ذلك وقامت بسبب بالفاظ وحاله انك شخص غير محترم وقال لها ان المصعد غير مخصص لأشخاص بعينهم فقط وانهم مخصص لجميع الأفراد ولكن طوال صعود الاسانسير اتبع الرجل والسيدة الصمت بشكل رهيب الى أن وصل المصعد الى الطابق التي سوف تنزل به السيدة وعندما غادرت وصل الرجل صعوده الى الطابق الذي يستهدفه.

رأي رواد مواقع التواصل الاجتماعي على الفيديو

الفيديو آثار جدل واسع عند مشاهدته بين المنتقدين ومؤيدين مع السيده حيث راى البعض انها يحق لها ان تصعد المصعد بمفردها ويجب عليه ان يحترم رغبتها ولكن على الجانب الآخر بعض الأشخاص الغير مؤيدين لهذه السيدة وراء انها انانيه وأنها لا ترغب إلا في تلبية مصلحتها ولكن كانت مفاجأة في نهاية الفيديو، و اتضح انه تمثيلي وان الرجل والسيدة متزوجا وقد أثاروا الجدل من اجل المشاهدات وتحقيق الربح فقط.