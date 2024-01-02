اتفرج الكارثة اللي كانت صدمة للجميع.. سعوديه رفضت الدخول رجل المصعد معها ولكن اصرت على الدخول ورد الفعل كان مفاجأة ماذا حدث في المصعد

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - توجد سيدة سعودية محجبة كانت تنتظر المصعد في أحد مباني مدينة الرياض منذ وقت قريب حيث وصل احد الرجال الى المصعد وأراد أن يدخل ولكن السيدة رفضت بشدة وطلبت منه أن ينتظر ويغادر المصعد حتى تستخدمه هي وبعد ذلك يستخدمه، ولكن اصر الرجل على الدخول ووضع يده على باب المصعد لكي يمنعه من الاغلاق وركب الرجل الاسانسير مع السيدة ولكنها عبرت عن استيئها وقالت له انك شخص قليل الزوج وخليل الاحترام وانتشر هذا الفيديو على جميع مواقع التواصل الاجتماعي وسوف أن استكمل لكم ماذا حدث بعد ذلك.
سعودية رفضت الدخول للرجل المصعد معها ولكن اصر على الدخول
عندما أصرت السيدة على خروج الرجل من المصعد ولكنه لم يفعل ذلك وقامت بسبب بالفاظ وحاله انك شخص غير محترم وقال لها ان المصعد غير مخصص لأشخاص بعينهم فقط وانهم مخصص لجميع الأفراد ولكن طوال صعود الاسانسير اتبع الرجل والسيدة الصمت بشكل رهيب الى أن وصل المصعد الى الطابق التي سوف تنزل به السيدة وعندما غادرت وصل الرجل صعوده الى الطابق الذي يستهدفه.
رأي رواد مواقع التواصل الاجتماعي على الفيديو
الفيديو آثار جدل واسع عند مشاهدته بين المنتقدين ومؤيدين مع السيده حيث راى البعض انها يحق لها ان تصعد المصعد بمفردها ويجب عليه ان يحترم رغبتها ولكن على الجانب الآخر بعض الأشخاص الغير مؤيدين لهذه السيدة وراء انها انانيه وأنها لا ترغب إلا في تلبية مصلحتها ولكن كانت مفاجأة في نهاية الفيديو، و اتضح انه تمثيلي وان الرجل والسيدة متزوجا وقد أثاروا الجدل من اجل المشاهدات وتحقيق الربح فقط.