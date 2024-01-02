خراب بيوت لو العلامة دي ظهرت عندك ارمي تليفونك بسرعة !! .. احذر من ظهور هذه العلامه علي الواتساب تدل أن هناك من يتجسس عليك ويراقبك

كيفية الحفاظ على تطبيق الواتساب

لكي تحافظ على حسابك في واتساب بطريقة آمنة، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

تفعيل خاصية المصادقة بخطوتين: هذه الخاصية تضيف طبقة إضافية من الأمان لحسابك، وتتطلب منك إدخال رمز سري مؤلف من رقمين عند تسجيل الدخول إلى حسابك على هاتف جديد.

قم بتحديث واتس آب بشكل منتظم.

كن حذرا من الروابط المشبوهة.

الحفاظ على أمن هاتفك.

استخدم كلمات مرور قوية.

تجنب مشاركة معلومات تسجيل الدخول الخاصة بك.

طريقة تساعدك على إكتشاف إختراق الواتس اب.

بعض العلامات التي قد تشير إلى اختراق حسابك في واتساب

يمكن أن تكون هذه العلامات عبارة عن تغييرات غير معتادة في إعدادات حسابك، مثل تغيير صورة الملف الشخصي ،أو الحالة أو الأرقام المرتبطة بالحساب إذا لاحظت أيًا من هذه التغييرات، فقد يكون هناك شخص آخر قد اخترق حسابك ويجب عليك ان تقوم بالتامين حسابك فورا.