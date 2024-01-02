خبر سعيد لكل الفتيات السعودية صدور قرار ملكي يسمح لكم الزواج من هذه الثلاث جنسيات شاهد ما هي الجنسيات الثلاثه

شروط الزواج من امرأة سعودية

أعلنت الحكومة السعودية عن عدة شروط الزواج من امرأة السعوديه من رجل اجنبي او خليجي او عربي او اي جنسيه اخرى ومن اهم هذه الشروط ما يلي:

يجب ان يكون عمر السيدة من 25 الى 50 عام ولا يجب ارتفاع العمر عن هذا الرقم.

ألا يتخطى فرخ السن بين الزوج والزوجه 15 عام.

لا يجب ان يكون المتقدم للزواج تزوج قبل ذلك أو خاطب من امرأة أخرى.

اسباب وفوائد الزواج من سيدة سعودية

تمتاز المرأة السعودية بأنها غنية وتمتلك المزيد من الأموال ولديها القدرة على الانفاق، حيث ان ذلك ينعكس على الزوج كما انها سوف تكفل له والإقامة في البلاد اذا كان يحتاج الى ذلك.