خبر سعيد لكل الفتيات السعودية صدور قرار ملكي يسمح لكم الزواج من هذه الثلاث جنسيات شاهد ما هي الجنسيات الثلاثه

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - أعلنت الحكومة السعودية عن اخبار جديدة للسعوديات وهي تغيير القانون الذي وضعته على الحكومة بمنع الزواج المواطنات من أجانب واصبح الان بامكانهم الزواج من اي جنسيه ولكن بعد وضع عدة شروط معينة حيث تستفيد السيدة من الجنسيات التي توجد في السعوديه وتتزوج من الجنسيه التي تفضلها وجاء ذلك لتقليل نسبة العنوسة في المملكة حيث بلغت 10%، وهذه النسبة كبيرة بالمقارنة مع الدول العربية الاخرى وخدع أعلنت الحكومة أنه يحل لها ان تتزوج بجنسيه عربيه او اجنبيه داخل السعوديه بشرط ان يكون مقيم إقامة ثابتة وسوف نتعرف على بعض الشروط الاخرى لزواج الرجل الأجنبي من سيدة سعودية.
شروط الزواج من امرأة سعودية
أعلنت الحكومة السعودية عن عدة شروط الزواج من امرأة السعوديه من رجل اجنبي او خليجي او عربي او اي جنسيه اخرى ومن اهم هذه الشروط ما يلي:
- يجب ان يكون عمر السيدة من 25 الى 50 عام ولا يجب ارتفاع العمر عن هذا الرقم.
- ألا يتخطى فرخ السن بين الزوج والزوجه 15 عام.
- لا يجب ان يكون المتقدم للزواج تزوج قبل ذلك أو خاطب من امرأة أخرى.
اسباب وفوائد الزواج من سيدة سعودية
تمتاز المرأة السعودية بأنها غنية وتمتلك المزيد من الأموال ولديها القدرة على الانفاق، حيث ان ذلك ينعكس على الزوج كما انها سوف تكفل له والإقامة في البلاد اذا كان يحتاج الى ذلك.