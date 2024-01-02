ضاع عمرنا واحنا مش عارفينها.. طريقة استرداد الفيزا أو بطاقة الإئتمان عند سحبها من ماكينة الـATM..!! تعرف علي الخطوات الآن

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - في الأيام القليله الماضيه ،ومع زيادة عدد مستخدمي ماكينة ال ATM والزيادة الكبير للسحب من قبل الموظفين والعمال والقطاع العام والخاص ،ووجود حالة من الزحام علي جميع البنوك في مختلف فروعها في الدوله. فقد شهدت أغلبية ماكينات الصرف الآلي ATM حالة شديدة من الزحام،وهذا الزحام أدي الي حدوث مشاكل بأغلبية ماكينات الصرف الآلي ، ومنها سحب الماكينه للفيزا الخاصه بك أو البطاقات الائتمانية المختلفة.

قد كشف الخبير المصرفي محمد عيد ،أنه في حالة سحب الفيزا داخل ماكينة الصرف الآلي،يجب التواصل فورا مع خدمة عملاء البنك التابع له العميل،حيث أنه من خلال خدمة العملاء يتم إيقاف البطاقه الإئتمانية أو الفيزا مؤقتا،كي يتم الحفاظ بالكامل علي الرصيد المالي للعميل وسرية البيانات،ثم بعد ذلك تقوم بالتوجه لأحد فروع البنك الخاصه بك وتقديم طلب استبدال فيزا و استخراج بديل للفيزا التي سحبت ،ويتم تقديم هذا الطلب للبنك ،عندها يستطيع العميل أن يحصل على فيزا جديدة بعد مرور 5أيام فقط،ويتم استلام الفيزا الجديدة من خلال شركة الشحن.

ما هي رسوم استرداد الفيزا؟

الرسوم تختلف باختلاف نوعية الفيزا المسحوبة،سواء كانت بطاقات خصم مباشر او بطاقات ائتمانية ،وتختلف أيضاً من بنك الي آخر ،حيث يؤدي سحب الماكينه للبطاقه الي حدوث مشكلة كبيرة للعميل تجعل العميل غير قادر علي استرداد الفيزا ،وبالتالي لايمكنك سحب المال الذي تحتاجه،لذالك يجب عليك اتباع الخطوات السابقه بسرعه من أجل العمل مرة أخري.