"ضاع عمرنا واحنا بنستخدمها غلط" .. 6 استخدامات مذهلة وصادمة لقصافة الأظافر لم تكن تدري عنها شيئا .. طلعت اختراع واحنا منعرفش

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - قصافة الأظافر! بالرغم من صغر حجمها إلا أنها تعتبر محور اهتمام الجميع، حبذا وأنها تستخدم في تقليم وتنظيف الاظافر التي تعتبر جزء هام من النظافة الشخصية للأفراد، وبالرغم من ذلك فإنها تعتبر أداة متكاملة لإنجاز الكثير من المهام الأخرى التي لا يعلمها الجميع، لذلك ونظرا لأهميتها نسلط الضوء على أهمية واستخدامها قصافة الأظافر للجميع من خلال موقعنا في هذا المقال.
قصافة الأظافر أداة متنوعة الاستخدامات
تتبلور مهام قصافة الأظافر الدقيقة عدة نقاط كالتالي:
- يمكن استخدام القصافة لفتح العلب المصنوعة من الصاج أو الكرتون المقوى، مما يجعلها أداة مفيدة في المطبخ.
- يستخدم البعض القصافة كحامل للبخور، حيث يمكن وضعها كقاعدة للبخور مع وضع طبق أسفلها لتجميع الرماد.
- يستخدم بعض الأشخاص القصافة كحامل للهاتف المحمول، مما يتيح لهم مشاهدة المسلسلات أثناء الطهي.
- تستخدم في عمليات الخياطة وحياكة الملابس تجميع خيوط الكروشيه من خلال فتحتها الضيقة.
- تستخدم في عملية فك وربك الأسلاك الكهربائية بفضل شكلها وفتحتها.
- تستخدم سكين لتقطيع الأشياء في رحلات التخييم أو الدفاع عن النفس في أوقات الضرورة.
تعليمات هامة لاستخدام قصافة الأظافر
لاستخدام قصافة الأظافر لابد من تنظيفها جيدا بواسطة الكحول الطبي لأنه قاتل للجادين والميكروبات التي تتكاثر سريعا على جسم القصافة، كمل يجل للتأكد من تغير القصافة بشكل دوري كل 6 شهور، بالإضافة إلي عدم مشاركتها مع الآخرين، ويمكن استخدام القصافات الغير مستخدمة في العناية الشخصية لأداء اي من المهام السابقة أو تخصيص واحدة مستقلة لذلك.