"جارتي اللهلوبة قالتلى عليها".. الخلطة الجبارة لتنظيف طاسة القلي المحروقة وبدون فرك أو دعك فى اقل من دقيقتين.. هترجعلك كأنها جديدة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - لا يخلو أى منزل من طاسة القلى لأنها تعد من أدوات الطهى المهمة فى المطبخ، فهى تستخدم فى تحمير البطاطس ،والفراخ، البانيه وغيرها من لآكلات اللذيذة، وكثرة استعمالها تؤدي إلى للحروق وظهور بقع صعبة التنظيف، لذا تبحث الكثير من ربات البيوت عن خلطة فعالة لتنظيف طاسة القلى، ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم خلطة جبارة للتخلص من دهون المتراكمة فى طاسة القلى.

الخلطة الجبارة لتنظيف طاسة القلي المحروقة بكل سهولة فى اقل من دقيقتين

هذه الخلطة من الخلطات المبهرة فى تنظيف طاسة القلى كل ماعليكي هو إحضار كلاً من :

1 ملعقة صغيرة من مسحوق البيكنج صودا.

1 ملعقة كبيرة من الملح.

1 كوب من الماء الساخن.

طريقة استخدام الخلطة لتنظيف الطاسة المحروقة

لتنظيف الطاسة المحروقة والحصول على أفضل نظافة ولمعان علبك اتباع الخطوات التالية: