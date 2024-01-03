"دلعى جوزك وفرفشيه".. ضعى الفازلين على النشا فى هذا المكان قبل النوم ولن تستغني عنه طوال حياتك.. نتائج ولا فى الخيال

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - من المعروف تم النشا والفازلين من أكثر المكونات التى تعمل على تفتيح البشرة والجسم، فهما بالفعل نتائجهم مبهرة، ومن المعروف أن معظم السيدات تحب أن تهتم بمظهرها وجمالها، لذلك تحب شراء الكثير من منتجات التجميل والكريمات التى تعمل على تفتيح البشرة وتوحيد لونها، وفى وقتنا الحالى أصبحت هذه المنتجات باهظة الثمن، مما يجعلهم يبحثون عن طرق طبيعية لتوحيد لون البشرة والجسم، ومن خلال البحث توصلنا إلى كريم طبيعي يعمل على تفتيح البشرة والجسم وهو خليط من الفازلين والنشا، هيا بنا لمعرفة الطريقة بالتفاصيل.

هذا الكريم مثل أى الكريم تضعيه علي البشرة والجسم واتركيه حتى تمتصه البشرة والجسم، فهو يعمل علي تفتيح أي منطقة ترغبين فى تفتيحها مهم كان غمقنا هذه المنطقة، لإحضار هذا الكريم كل ماعليكي هو إتباع الخطوات الآتية:

فى البداية احضري معلقة كبيرة من الفازلين ومعلقة كبيرة من النشا.

ثم قومى بتسخين الفازلين لمدة ثواني ثم يتم وضع النشا ويقلب جيداً حتي تمتزج المكونات جيداً.

ثم نغسل الوجه جيدا بالغسول المناسب أو الماء فقط.

ثم ضعى الكريم قبل النوم وندلكه حتى يمتصه الجلد، ولكى تحصلي على نتيجة رائعة.

نكرر العملية كل يوم أو 3 مرات فى الأسبوع للحصول علي افضل نتائج، ويتم حفظ الخليط في الثلاجة لاستخدامها أكثر من مرة.

فوائد كريم النشا والفازلين

يحتوي هذا الكريم علي مجموعة من زيوت العطرية الجميلة، والفعالة أيضا على ترطيب البشرة والجسم، كما تعمل النشا علي تفتيح هائل للبشرة، كل ماعليكى أن تستمرين على الكريم وسوف تحصلين على نتائج مبهرة.