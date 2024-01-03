الانهيار أصبح قريب جدا سبع دول عربية ستنهار عملاتها وتصبح ليس لها اي قيمة نقدية يتعرف على الأسماء بالترتيب

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - جاءت بعض التقارير غير متوقعه من انهيار سبع عملات عربية بشكل مفاجئ محذر هذا التقرير من اقتنائها أو التعامل بها حيث أن بعض الحكومات تضطر إلى تعويم العملة المحلية بسبب الظروف الاقتصادية التي تمر بها وتماشيا مع الاسعار المتداوله العادلة، بينما بعض الحكومات الاخرى قامت بالتعويم الجزئي مثل لبنان وسوريا وذلك تبعا للتقرير الذي نشرته جريدة العربي الجديد، حيث ادى ذلك الى انخفاض كبير في الليرة السورية بحوالي 3000 ريال وتراجع السعر في جميع المصارف والصرافات من 315 الى 4522 ليرة بينما جاء سعر شراء الدولار لتسليم الحوالات الواردة من الخارج بعملة الليرة السورية من 3000 ليرة إلى 4500 ليرة.
تراجع الليرة اللبنانية
في يوم 27 ديسمبر 2022 قد أعلن مصرف لبنان المركزي عن انخفاض سعر صرف الليرة على منصة صريفه لتكون 38 الف ليرة لبنانية دولار، وجاء ذلك لمحاولة الحد من انخفاض سعر الليرة في الاسواق الموازيه ليصبح اليوم 50 ألف ليرة للدولار الواحد، حيث انها كانت في سنة 2019 تبلغ 2000 ليرة للدولار الواحد وبذلك تكون قد فقدت تقريبا 94% من قيمتها بنهاية عام 2022.
الدينار التونسي
احد العملات التي انخفضت في نهاية أكتوبر الماضي وبلغ سعر الصرف لها 3000 فصله 309 دينار تونسي للدولار وسجل انخفاض جديد بنسبة حوالي 15% بالمقارنة من عام 2021 حيث ان خبير مالي قال ان البنك المركزي في الطريق للتعويم الغير معلن العملة المحلية ويجب الحذر من الايام القادمه.