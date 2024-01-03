5 أعشاب لو أكلتها ستتحول ل70 حصان حتى لو كنت في آخر عمرك

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الرياض - روايدا بن عباس - إذا كنت تعاني من مشكلة في العلاقة الزوجية، فلا داعي للقلق، حيث يوجد 5 أعشاب لعلاج الفتور الجنسي جدًا فعالة، تعرف عليها من المقال.

فلنتعرف على 5 أعشاب لعلاج الفتور الجنسي إضافةً لأسباب الفتور الجنسي:

أعشاب لعلاج الفتور الجنسي

في بعض الحالات، يمكن أن تفيد الأعشاب في علاج الفتور الجنسي، حيث أن هناك عدد من الأعشاب التي ثبتت فاعليتها في هذا الأمر، فتزيد من الرغبة الجنسية وتقوم بتهدئة الأعصاب والتخلص من التوتر والقلق الذي يؤثر على قدرة الرجل في ممارسة العلاقة الحميمة.

إليك في ما يأتي 5 أعشاب لعلاج الفتور الجنسي:

1. الحلبة

تعد الحلبة من أبرز الأعشاب التي تساهم بشكل كبير في علاج الضعف الجنسي وتحسين الصحة الجنسية بشكل عام.

يتم استخدام الحلبة في هذا الأمر من خلال غلي مقدار قليل من بذور الحلبة في الماء، والإنتظام على شرب كوب من الحلبة يوميًا، وبعد عدة أسابيع سوف يُلاحظ الرجل تحسن الرغبة الجنسية لديه.

2. الهيل

يستخدم الهيل في معالجة الضعف الجنسي والفتور، وكذلك ضعف القذف، كونه يحتوي على مادة السينيول (Cineole) التي تساعد في زيادة تدفق الدم للأعضاء الجنسية، وبالتالي زيادة الرغبة.

يتم استخدام الهيل في هذا الأمر من خلال غلي مقدار قليل من حبوب الهيل في الماء، والإنتظام على شرب كوب يوميًا، وخلال بعض الأسابيع سوف يُلاحظ الرجل تحسن الرغبة الجنسية لديه.

3. عشبة الجنسنج

أعشاب لعلاج الفتور الجنسي أحدها عشبة الجنسنج، والتي تتميز بمفعولها القوي في زيادة الرغبة الجنسية، حيث أن لها تأثير مشابه للهرمونات الجنسية، كما أنها:

تخلص الأشخاص من الشعور بالتوتر.

تعالج سرعة القذف وضعف الانتصاب.

لكي تكون عشبة الجنسنج أكثر فعّالية، يتم مزج القليل منها مع ملعقة عسل سدر، وكذلك قليل من مشروب الزنجبيل المغلي، ويتم شربه مرّة يوميًا.4. الزعفران

يعد الزعفران من أبرز الأعشاب لعلاج الضعف الجنسي، حيث يساعد في:

رفع كفاءة الدورة الدموية، وبالتالي تدفق الدم للقضيب.

تخفيف الضغوطات التي يشعر بها الرجل وتؤثر على رغبته، وبالتالي يزيد قوة الانتصاب.

للحصول على فوائد الزعفران المرجوة يتم وضع قليل من بذور الزعفران في ماء مغلي ويترك مغطى لمدة دقائق قليلة، ثم يتم تصفيته وشربه، كما يمكن تناول ملعقة من زيت الزعفران يوميًا.

5. جنين القمح

أعشاب لعلاج الفتور الجنسي أبرزها جنين القمح، بحيث تحتوي بودرة جنين القمح على نسبة كبيرة من فيتامين هـ (Vitamin E)، والذي يساعد في تحسين وظائف الجهاز التناسلي وعلاج الفتور الجنسي.

يفضل مزج بودرة جنين القمح مع العسل الأبيض وتناول ملعقة يوميًا للحصول على أقصى فائدة ممكنة منه.

يجدر الذكر أنه من المهم استشارة الطبيب حول هذه الاعشاب قبل تناولها، إذ ترتبط ببعض الآثار الجانبية في حال تناولها بطريقة خاطئة.

أسباب الفتور الجنسي

أعشاب لعلاج الفتور الجنسي أصبحت معروفة، لكن ماذا عن أسباب الفتور الجنسي.

الإرهاق المستمر: حيث أن كثرة العمل والجهد وضغوط الحياة ينهي الطاقة الموجودة في الجسم، مما يصعب المهمة على الرجل، وحينها يحتاج إلى الراحة والتخلص من التوتر ليستعيد قدرته الجنسية.

عدم إنتظام النوم: لا يتصور كثير من الرجل أن للنوم علاقة وطيدة بالفتور الجنسي، فإذا لم يأخذ الرجل القسط الكافي من النوم سوف يؤثر على مستوى هرمون التستوستيرون.

انخفاض هرمون الذكورة: فمع انخفاض مستوى هذا الهرمون تصبح رغبة الرجل الجنسية أقل، ويتسبب هذا أيضًا في ضعف الانتصاب، ويمكن للرجل أن يعرف بهذا الانخفاض من خلال الفحوصات.

ممارسة العادة السرية: هذه العادة تؤثر بصورة كبيرة على رغبة الرجل في ممارسة العلاقة الحميمة مع زوجته، لأنه يجد متعته وإكتفاءه من خلال هذه العادة.