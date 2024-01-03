عروسة تقضي ليلة دخلتها في المستشفى بعدما فعل العريس معها مالم يتوقعه أحد..لن تتخيل سبب فعل العريس

وصول العروس إلى عش الزوجية

بعد وصول العروس إلى عش الزوجية مع زوجها وهي في قمة سعادتها بأن لها شقة خاصة بها وأنها تبدأ حياة جديدة ومرحلة جديدة في حياتها بعد الزفاف البهيج والرقص مع المعازيم، تخول كل ذلك إلى حزن كبير وسط ذهول الجميع بعد وصول عربة إسعاف لتحمل العروس بعد وقت قليل من دخولها الشقة إلى المستشفى لتقضي أول ليلة في زواجها وقضاء شهر من المفترض أن يكون شهر العسل في المستشفى بعد اعتداء زوجها عليها بالضرب المبرح الذي أدى إلى وقوع العروس في غيبوبة طويلة نتيجة ضربها على وجهها بشدة، مع تساؤلات حول السبب الذي جعل الزوج يعتدي عليها بهذا الشكل.

السبب وراء ضرب الزوج لعروسه

بعد وصول العروس إلى المستشفى ووصول أهلها الذين طالبوا بمعرفة التقارير الطبية تأكد أنها تعرضت إلى ضرب مبرح على الوجه والرأس وبعد مواجهة الزوج قال أنه قام بضربها تنفيذا لكلام أمه التي أخبرته أنه لابد يضع النقاط على الحروف من أول ليلة حتى لا تقوم العروس بمضايقتك في المستقبل وتنفذ كل ما تقوله لها ولذلك قام بتنفيذ كلام أمه خوفاً من أن تغضب عليه وقال أن كل إخوته فعلوا ذلك ويعيشون الآن حياة هادئة بعيدة عن مشاكل الزواج، وأخذ عصا ثقيلة ودخل على عروسه وضربها حتى وقعت في غيبوبة وتم نقلها إلى المستشفى وسط ذهول الأطباء والأهل مما يقول، فهل من الممكن أن يأتي يوم ونتخلص من هذه النصائح العقيمة التي تؤدي إلى المستشفى.