«خبر صادم بكل المقاييس».. سيدة تطلب الخلع من زوجها لتناوله هذه الأكلة وتفضحه على الملأ.. هتتصدم لما تعرف التفاصيل

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - أصبحنا نرى العديد من القصص الغريبة والحكايات التي لا يصدقها عقل بين الأزواج بداخل اروقة المحاكم، والغريب أن حلم الحياة الزوجية السعيدة والهادئة أصبح كابوساً الكثيرين مما يستحيل معه استمرار الحياة الزوجية لتنتهي في ساحات محاكم الأسرة بعد الكثير من المحاولات بهدف الوصول إلى حل، ومن بين هذه القصص تقف الزوجة “فرح” تحكي قصتها لقاضي محكمة الأسرة بالتجمع الخامس وتوضح معاناتها مع زوجها بقلب متألم وعيون حزينة.

زوجة تطلب الخلع من زوجها لسبب غريب

تستطرد الزوجة حكايتها للقاضي قائلة: “تزوجت منذ ثماني سنوات بطريقة تقليدية من موظف ثم أنجبنا طفلين وكنت أشاركه في هذا الوقت في مصاريف المنزل، ولكنني بعد الزواج اكتشفت أن زوجي لا يعطي أي اهتمام بنظافته الشخصية حيث اعتقدت في البداية أنه بسبب تعوده كونه يعيش وحيداً في السابق، ولكن للاسف مع مرور الوقت بدأ الوضع يزداد سوءاً، بل أصبح يتناول البصل والثوم باستمرار بدون العناية بنظافته الشخصية بعد الأكل”.

سبب رفع الزوجة لقضية خلع ضد زوجها

واستكملت حديثها قائلة: “استمرت حياتنا الزوجية لفترة طويلة محاولةً للعديد من المرات تشجيعه على الاهتمام بنظافته الشخصية بلا أي جدوى لدرجة أنني بعد فترة شعرت بالضيق والاشمئزاز منه وكذلك من البيت الذي يجمعني به، وفى مرة من المرات بعدما انتهى من تناول كمية من البصل والثوم، طلبت منه ان يغسل يديه ولكني انصدمت أنه يهينني ويضربني أمام أطفالي بل وقام بطردي من المنزل لأعود الي منزل أسرتي”، وانهت روايتها: “عندما جاء زوجي لمنزل أسرتي للتصالح، كان شرطي الوحيد هو اهتمامه بنظافته الشخصية ولكنه رفض بشدة وأصر على سلوكه مما جعلني أشعر باستحالة الحياة بيننا لذا طلبت منه الانفصال لكنه رفض، ولهذا لجأت لمحكمة الأسرة بالتجمع الخامس ورفعت دعوى خلع التي برقم 6547، وبالفعل قبلت المحكمة الدعوى وقامت بخلع الزوج”.