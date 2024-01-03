” نفذها في الحلال بس ”…منطقة واحدة عند المرأة تجعلك ترغب في النظر إليها ولكنها تخجل من إخبارك بها.. تعرف عليها

كيف تعامل المرأة

الإناث شخصيات حساسة تمتاز بالرقة والنعومة وصدق المشاعر ولذلك فيجب على كل رجل عندما يقوم بمعاملة المرأة أن يحسن معاملتها وأن يكون قادرا على فهم متطلباتها ولا يفكر فيها على أنها أم لأولاده أو مجرد صديقا بل يقوم بتلبية طلباتها وأن يقوم باخبارها بكم هي جميلة، وأن يجعلها تشعر أنها تمثل كل شيء بالنسبة له وأن تكون هي مصدر اهتمامه أيضا الإهتمام بما تحب عبر شراء الهدايا ولا يشترط أن تكون هدايا غاليه الثمن ولكن الهديه تعبر عن المعنى وبالتالي عند اهتمامك بكل التفاصيل الصغيرة والكبيرة سوف تكون قادرا على اكتساب قلبها وأن تقوم دائما بإظهار الإهتمام أثناء انشغالك والغماسك في العمل فهذا يعطيها شعور بأنها مهمة بالنسبة لك أيضا أن تمدحها أمام الناس ولا تقوم بانتقادها أبدا فهذا يكسر ويجرح مشاعرها كثيرا فقط كل ما عليك أن تكون إنسانا وزوجا مثاليا أو حتى تحاول ذلك فالمحاولة ستساعدك على الوصول إلى الإنسان الذي تريده.

أشياء لا تفعلها مع المرأة

هناك بعض الأشياء التي يجب عليك التوقف عنها أثناء جلوسك مع المرأة وذلك لأنها تسبب الإزعاج الكبير لها كما أن هذه الأشياء تولد شعورا لديها بعدم إنجذابها إليك وبالتالي يجب عليك التوقف عن فعلها على الفور ومن هذه الأشياء:

1- قضم الأظافر: إياك أن تكون بقضم أظافرك أمام الفتاة التي تجلس معها لأن هذا يولد شعورا لديها بأنك عديم الثقة وأنك متوتر ولست قادرا على إدارة أي شيء ولذلك فهي تبتعد عنك لأنك لست أهلا للثقة وأنك تتوتر من أقل شيء ولست قادرا على تحمل المسؤولية.

2- لا تسأل الفتاة عن وزنها: تنزعج الفتيات من سؤال الشاب عن وزنها لأن الفتاة تشعر دائما بالخجل من جسدها ولا ترضى أبدا عن جسمها فهي تشعر إما أن جسدها سمين جدا أو نحيف جداً ونادرا ما تصل الفتاة إلى مرحلة الرضا عن جسدها ويحب عليك أن تخبرها انك لا تهتم بوزنها وأنه مجرد رقم لا يعبر عن شيء بهذا ستكون قادرا على كسب قلبها.