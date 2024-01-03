هيخلصك من الوزن الزائد.. مكون طبيعي ينسف الدهون بشكل أقوى من الريجيم

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الوزن الزائد من المشاكل المزعجة التي يعاني منها الكثير، خاصة مع ظهور الكرش لذلك دائما ما نقوم بمحاولات عديدة لإيجاد أفضل الطرق التي تساعد في الحصول على وزن مثالي، فهناك فئة كبيرة تقوم باستخدام العقاقير الطبية رغم أنها من الممكن أن يكون لها آثار سلبية، لكن البعض يفضل استخدام الوصفات والمشروبات الطبيعية أو اتباع نظام غذائي للتخلص من هذه المشكلة، لذلك نقدم لكم اليوم مشروبا طبيعيا يمكن أن يخلصك من الوزن الزائد.

شاي الأناناس

صرحت الدكتورة دعاء محمد، أخصائي التغذية، فإن هناك مشروب من مكون واحد، أثبتت فعاليته في انقاص الوزن الزائد والدهون نهائيا، وهو شاي الأناناس فهو واحدا من المكونات المليئة بالفيتامينات الخالية من السعرات الحرارية حيث قالت أخصائي التغذية «مفيد جدا ومليان فيتامينات وحديد وكالسيوم وكربوهيدرات اللي بيحتاجها الجسم».

وأضافت الدكتورة دعاء محمد، أن شاي الأناناس يحتوي على مضادات الأكسدة والتي تقوم بدورها في حرق الدهون المتراكمة بشكل كبير، فضلا على ذلك يحتوي على نسبة عالية من الألياف التي تساعد على تنظيم الهضم وحرق الدهون، وبالتالي تعزز من صحة الجهاز الهضمي إلى جانب ذلك لا يحتوي على الدهون ولا على البروتين لذلك فهو يعد خيارا مثاليا للأشخاص الذين يعانون من الوزن الزائد، كما أن تناول كميات من الأناناس بصفة يومية ينقي الجسم من السموم، والبقايا غير المرغوب فيها، ومن ثم يعزز من مناعة الجسم.

طريقة تحضير شاي الأناناس

حسب ما قالت الدكتورة دعاء محمد، أخصائي التغذية، إن طريقة تحضير شاي الأناناس سهلة وبسيطة كل ما عليك هو اتباع الخطوات التالية: