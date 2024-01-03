خلي بالك...طريقة تنظيف الشاشة بكل سهولة حتى لا يحدث لها أي خدوش..هترجع زي الجديدة

الطريقة الصحيحة لتنظيف الشاشات

من أسهل الطرق التي يمكنك استخدامها هي أن نقوم بتجهيز فوطة قطنية نظيفة وناعمة ويجب أن نقوم بتمريرها أولا على الطرف العلوي من الشاشة ثم نمسحها من أعلى لأسفل لتنظيفها تماما من الأتربة وبصمات الأصابع وأي شيء يحتمل وجوده على الشاشة، كما يجب عدم تنظيف الشاشة بسوائل التنظيف ولا نضغط عليها أثناء التنظيف حتى لا تتعرض شاشة التلفزيون للخدش، ونقدم لك بعض النصائح للأخذ بها عند قيامك بتنظيف الشاشة:

1- تجنب استخدام صابون التنظيف على الشاشة ولكن يمكن استخدام بعض القطرات على الفوطة المستخدمة في التنظيف تنظيف، ونقوم بمسح الشاشة برفق وعدم وضع السائل عليها حتى لا تحترق وتظهر نقاط داكنة عليها.

2- يقوم كثير من الأشخاص بفك الشاشة لتنظيفها من الأتربة الموجودة بداخلها ولكن هذا خاطئ وسيتسبب ذلك في تعطيلها فما دامت الشاشة تعمل لا تحاول فعل أي شيء فيها يتسبب في ايقافها.

3- يحب فصل الكهرباء قبل تنظيفها ولا تنظفها وهي تعمل.

4- عند تنظيف الشاشة ينصح بتنظيفها بشكل أفقي ثم عمودي ثم الإعادة عليها بشكل دائري حتى لا تتكون أي خطوط رفيعة من الأتربة على الشاشة.

5- بعد اتمام عملية التنظيف بالفوطة قم بالاعادة عليها باستخدام الورق ويمكن استخدام ورق الجرائد.