لو عندك شنطة قديمة اوعي ترميها...اعرفي إزاي ترجعي شنطتك جديدة بطرق سهلة وبسيطة

طرق تنظيف وتجديد الشنط القديمة

يمكن لكل سيدة الاستفادة من الشنط القديمة التي تتخلص منها للقيام بشراء شنط جديدة، ويمكن عدم التخلص من الشنط القديمة والاحتفاظ بها داخل المنزل لحفظ بعض أدوات المكياج المتناثر داخل الدولاب وفوق المناضد، حيث يمكن الاحتفاظ بكافة أدوات وفرش التجميل الخاصة داخل تلك الشنط القديمة، مما يوفر الوقت والجهد عند وضع المكياج كل مرة، وعدم استغراق وقت كبير في البحث عن الأدوات والفرشات، وقد قام الكثير من الأشخاص بعرض بعض الفيديوهات التي تساعد الفتيات في تجديد شنطهم القديمة وتحويلها إلى شنط رائعة، ويمكن لكل فتاة استخدامها مرة أخرى مثل الشنط العصرية بدلا من شراء واحدة جديدة، ويتم ذلك باتباع الخطوات التالية:

‌يمكنك لصق بعض الإكسسوارات على الشنط القديمة، لإعادة تجديد شكلها من جديد.

‌يمكن لصق بعض الأحجار الكبيرة الملونة التي يمكن من خلالها تحويل الشنطة القديمة إلى شنط جديدة ذات مظهر أنيق.

‌يمكنك استخدام شريط من الساتان الملون، ويتم لصقه فوق أي قطع متمزقة في الشنط القديمة لإخفاء أي عيوب موجودة بها، ومن ثم يتم استخدامها مرة أخرى.

‌يمكنك إزالة الطبقة الخارجية بالكامل وتجديدها بقماش أو قطعة من الفرو وتظهر بشكل أنيق وفخم.

‌يمكن شراء 10 عبوات من طلاء الأظافر الملونة، ثم يتم إلقاء الطلاء بشكل عشوائي على الشنط القديمة من كافة الاتجاهات، ثم ننتظر حتى تجف تلك الشنط في الهواء الطلق، وستلاحظ وجود شنط ملونة وجميلة ومناسبة للخروج والذهاب إلى الجامعة.

‌يتم عمل رسومات جميلة مثل القلوب والنجوم والزهور الملونة فوق ورق ملون، ثم نقوم بلصق هذا الورق على الشنط القديمة، لإخفاء أي تشوهات او أي تمزق بها، ثم يمكنك استعمالها مرة أخرى.

‌يمكنك ان تقومي بشراء بعض السلاسل الاكسسوارات واستخدامها كأحزمة للحقيبة ويمكنك حملها من تلك الأحزمة وتظهر بشكل لامع وجذاب