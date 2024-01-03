كنز في البيت مش مقدرينه...معجزة الفازلين وفوائده الغير متوقعة مش هتستغني عنه تاني

فوائد الفازلين

‌تأخير ظهور التجاعيد: يعمل الفازلين على ترطيب البشرة، ويعد الحفاظ على رطوبة البشرة إجراء وقائي لتأخير ظهور علامات شيخوخة الوجه بما فيها التجاعيد، كما يحتوي الفازلين على مادة تنظّم الببتيدات على سطح الجلد تحفّز الخلايا على إنتاج الكولاجين والإيلاستين الضرورين لصحة البشرة وتقليل ظهور التجاعيد، وتتواجد هذه الببتيدات في الكثير من كريمات التجميل ومنتجات تقليل التجاعيد وتقليل شيخوخة البشرة.

‌الحفاظ على رطوبة الوجه: يعمل الفازلين كحاجز وقائي يحافظ على رطوبة الوجه وهذا يقلل من كمية الرطوبة المفقودة من الجلد، قد يساعدك وضع طبقة من الفازلين على الوجه قبل النوم في الحفاظ على رطوبة ونعومة وجهك.

‌علاج جفاف الوجه: يمكن استخدام الفازلين لعلاج جفاف الوجه بما في ذلك الشفتين وأجفان العين، قد يسبب الجفاف تقشّر البشرة وحدوث حكة ونزيف.

‌المساعدة على إزالة مساحيق التجميل عن العيون: إن الفازلين من المشتقات النفطية وبالتالي هو مذيب قوي يذيب جميع أنواع المكياج بلطف وأمان دون إيذاء البشرة، يمكن استخدامه لإزالة مساحيق تجميل العيون المقاومة للماء.

‌يمنع الفازلين تقصف الشعر: يتسبب التعرض للشمس والرياح والسباحة في جفاف وضعف الشعر، ويمكن أن يقلل الفازلين من مظهر الأطراف المتقصفة، ويضفي لمسة مشرقة على الشعر.

‌إزالة آثار السهر والإرهاق: يمكن التخلص من الهالات السوداء الناتجة عن السهر والإرهاق خلال دقيقة واحدة من التدليك بالفازلين ومن ثم تنظيف البشرة بالماء البارد.