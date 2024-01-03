ابني بيخاف من الاستحمام...اعرفي إيه السبب وازاي تعالجي المشكلة دي

الاحتمالات التي تسبب خوف الأطفال من الاستحمام

‌حدوث حادثة أمام الطفل وتسجيل عقله لها مثل الاختناق بالماء أو حرق الماء الساخن لجلده.

‌رؤية الطفل لحلم مزعج أو مشهد ما في التليفزيون قد يتسبب في خوفه من الاستحمام.

‌لجوء الآباء إلى استخدام كلمة «لا تخف» بكثرة أثناء الاستحمام، مما يدفع الطفل إلى الاعتقاد بأن هناك ما يمكن أن يسبب له الأذى، وبالتالي خوفه من الماء.

‌ الطفل لا يحب الاستحمام عادة لأن هذا الأمر يقاطعه عن فعل ما قد يكون اللعب وبالتالي فإنه يواجه صعوبة في تغيير النشاط.

‌يبدأ الخوف عند الطفل من وقت النوم، والذي يحدث غالباً بعد تحميله مباشرة.

‌رؤية الحشرات في الحمام كفيلة بالتسبب في ذعر الطفل من وقت الاستحمام.

‌ غالباً تكون لدى الأطفال ذكرى سيئة من دخول الصابون إلى عيونهم أو خوفهم من الإنزلاق في حوض الاستحمام، أو الخوف من الانزلاق في البالوعة التي تكون مصدر رعب للأطفال.

‌انعدام الشعور لدى الأطفال بالأمان في الحمام، فهم لا يحبذون تغيير درجة الحرارة أو الشعور بالطفو فهو غريب بالنسبة له.

نصائح من خلالها يمكن مساعدة طفلك على الشعور بالأمان خلال الاستحمام

1- قومي بتجربة الصابون والماء على وجهك وانت مبتسمة لطفلك حتى يعلم أنه لا داعي للقلق وانه لن يحدث له أذى.

2- قومي بالغناء لطفلك أثناء الإستحمام بأغنية يحبها ويبتسم عند سماعها.

3- قومي بتجربة الماء على جلدك وتأكدي أنه دافئ وقريب من درجة حرارة الجسم.

4-كوني دائماً على اتصال بصري بطفلك وابتسمي له كثيرا.

5- تكلمي مع طفلك عما تفعليه وما يحدث أثناء وقت الاستحمام.

6- قومي بإدخال طفلك إلى الحمام بهدوء وأجلسيه في حوض فارغ، وقومي بإضافة الماء والصابون على مراحل.

7- قومي بالاستحمام مع طفلك وضعيه بين رجليك حتى يشعر بالأمان.

8- عليك باستخدام فرش أو حصيرة للحمام حتى لاينزلق طفلك ويساعد ذلك في حل مشكلة خوفه من الإنزلاق.

9- عليك إخراج طفلك من الحوض قبل سحب القابس لأنه من المحتمل أن يتسبب صوت المياه المتدفقة إلى البالوعة مخيفاً لبعض الأطفال.

10- استخدمي قبعة استحمام مصممة خصيصاً لتعمل على إبقاء الفقاعات والصابون والماء بعيداً عن أعين الأطفال وبالتالي عدم التسبب في آلام لعين الطفل.