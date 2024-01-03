دلعي جوزك وفرفشه ليلة الخميس... قومي بوضع زيت الزيتون علي القرنفل في هذا المكان قبل النوم ولن تستغني عنهم طوال حياتك

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - من المعروف أن الوصفات الطبيعية هي الاسهل على الإطلاق من ناحية الفلوس او الوصفه نفسها أيضا أن بعض السيدات والبنات حديثي الزواج يقومون بتدليع أزواجهم لكي يظهروا بشكل جميل ويقومون بالبحث عن الوصفات الطبيعية لتفتيح البشره والأماكن شديدة الاسمرار والهالات السوداء والبحث عن الوصفة أقل في الجهد والوقت لذلك سوف نعرض عليكم طريقة سحرية لنضارة البشرة والتخلص من الاسمرار وتفتيح البشرة والتخلص من اي شوائب

خلطة زيت الزيتون والقرنفل للشعر يمكننا استخدام هذه الوصفة في المنزل وعليك اتباع خطواتها : اولا عليك احضار القرنفل وطحنه جيدًا.

ثانيا ضعي عليه زيت الزيتون وقلبيه.

ثالثا ضعي الخلطة في مكان لمده اسبوع وبعد ذلك قومي باستخدام الوصفة علي شعرك وسوف ترين النتيجه حيث يعطي الشعر التقل والنعومه وايضا يعالج فروه الشعر والهيشان فوائد القرنفل للشعر والبشرة واستخداماته للطريق يستخدم القرنفل في جميع الوصفات لأنه يعتبر من التوابل المشهور ه ويستخدم في الطهي وأنواع الشرب ويستخدم أيضا في وصفات الطبيعيه حيث أنه يمكنك استخدام القرنفل المطحون لعمل ماسك للوجه وايضا في وصفات الشعر لأنه يحتوي علي مضاد للفطريات ويمكن أيضا استخدام زيت القرنفل أثناء الاستحمام وسوف ترين النتيجه المبهره وايضا يدخل في تتبيل اللحم والدجاج