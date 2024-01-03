’’أوعي ترميه فيه كنز’’..حقيقة استخراج الذهب من هواتف المحمول القديمة ومكونات الكمبيوتر

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - لا يوجد احد لا يمتلك الهواتف القديمة التي تعد من الأشياء الهامة، ولا يعلم قيمتها الكثير من الأشخاص بل يعتبرونها من الأشياء التي تلفت ويقومون بالتخلص منها على الفور ولكن في حقيقه الأمر فهي لها الكثير من الفوائد التي يمكن استغلالها على حسب ما تم تداوله من معلومات عن أمكانية استخراج الذهب من هذه الهواتف المحمولة القديمة وأيضا مكونات الكمبيوتر التالفه.

حقيقه استخراج الذهب من الهواتف المحمولة القديمة ومكونات الكمبيوتر القديمة

ذكر احد العلماء بجامعه إدنبرة ان العلماء قد نجحوا في التوصل إلى طريق امنه لاستخراج الذهب الذي يوجد فيه الهواتف المحمولة وأيضا مكونات الكمبيوتر القديمة حيث لا يمكن لأي احد القيام باستخراج هذا الذهب من الهواتف وأنما تحتاج إلى طريقه معينه نظرا لاحتوائها على بعض المواد السامة والخطرة والضرر على البيئة، ولذلك فان عند القيام باستخراج الذهب من الهواتف المحمولة القديمة فلابد أن يكون هناك عدد كبير من الهواتف هذا بجانب القيام باستخدام الكهرباء القوية التي تقوم بتفتيت هذه المواد السامة وبالتالي استخراج الذهب بطريقه امنه.

استخراج الذهب من الهواتف المحمولة القديمة

أعلن بعض المختصين أن رقائق الكمبيوتر القديمة ،والتي تم تصنيعها ابتداءا من الستينات والسبعينات فان تحتوي على أعلي محتوى من الذهب بشكل عام لأنها كانت تصمم في غالب الأمر للتطبيقات العسكرية والفضاء والذي يتطلب أن يكون لهؤلاء الأشخاص اثقل مطليه بالذهب كالمواصلات والتوصيلات والبنزات حتى يتطلب الأمر أشياء كي تطيل عمرها الافتراضي وان تكون ألإشعاع ومقاومه للحراره أيضا.