"معلومة جهنمية عمرك ماتعرفها".. زر التشغيل ليس لإغلاق هاتفك فقط.. له 7 استخدامات عبقرية ستجعلك تشكرني طوال حياتك

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعتبر زر التشغيل والإغلاق في الهاتف الذكي من أهم الأزرار التي على أساسها يتم فعل أشياء كثيرة من بينها فتح وغلق الهاتف بالطبع، ولك أن تتخيل خلو الهاتف من هذا الزر العبقري أو حدوث عطل به في أي وقت، هنا سوف نتعرض إلى مشكلة كبيرة، خاصةً أن وظائفه ليست مقتصرة على الفتح والغلق فحسب، بل إنه زر متعدد الوظائف ويمكن الاستفادة منه في القيام بأشياء كثيرة للغاية سوف نعرضها لكم بشكل أكثر تفصيلًا في سطور هذا المقال.

استخدامات زر التشغيل في الهاتف

يستخدم زر تشغيل الهاتف في مهمة فتح On أو غلق Off الهاتف تماماً، لكنه يستخدم أيضا في إعادة ضبط المصنع حينما يتعرض الهاتف إلى ثقل أو مشكلة ما أخرى عن طريق الضغط على هذا الزر ضغطة مطولة وسيتم إعادة ضبطه في الحال.

وبالإضافة إلى هذه الوظيفة فإن هذا الزر أيضاً يستطيع تفعيل خاصية الـ Screenshot في الهاتف والتي تعمل على التقاط صورة للشاشة ويتم ذلك باستخدام هذا الزر مع زر خفض الصوت في الوقت نفسه.

كما أن وظائفه تمكنك أيضاً من تفعيل الفلاش أثناء التصوير سواء أخذ صورة أو تصوير الفيديو، وذلك بدون الحاجة إلى القيام بأكثر من خطوة لفعل ذلك.

أما إذا كنت ترغب في إنهاء مكالمة هاتفية طويلة بضغطة واحدة فزر تشغيل الهاتف المحمول يستطيع فعل ذلك بكل سهولة ويسر دون مواجهة أي مشكلة في ذلك.