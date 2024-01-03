للمتزوجون فقط... تعرف الآن على فوائد القرنفل والليمون خلطة ليالي حمراء المشكلة التي تبحث عنها جميع النساء في السعودية بغرفة النوم

القرنفل والليمون للتخلص من الحشرات الطائره

تبحث الامهات عن الطرق الطبيعيه للتخلص من الناموس خاصه في فصل الصيف حيث انها تتواجد بكثره حيث أن القرنفل ذو رائحة نفاذ والليمون مطهر قوي لطرد الحشرات من المنزل وعليك اتباع الخطوات بشكل جيد للتخلص من الحشرات جلب اليمون وتقسمها لنصفين وإحضار القرنفلةوغرزه في الليمون ووضعها علي طبق ووضعها في المنزل في كل غرفه وهو حل سحري للتخلص من الناموس والحشرات.

وعليك أيضا تجربه هذه الخلطه وهي جلب حبات الليمون وتقسيمها في وعاء وغليهاةعلي النار بعد ان تبرد عليك بتصفي الخلطه وضعا في بخاخ وعليك رش المنزل بالخليط بالقرب من الأبواب والشبابيك والمناطق الضيقه والنوايا والستاير لتجنب دخول الحشرات وبعد الرش عليك إغلاق النوافذ واذا اتبعت الطريقه والخطوات سوف تري النتيجه اللمزهله للتخلص من الحشرات الطائره والناموس وسوف تجعل رائحة عطرة المنزل جميله ومعبره بالليمون واذا اتبعت الخطوات سوف تحافظ علي صحه اطفالك من الحشرات والناموس