"مش هتحتاج بطارية تاني".. تشغيل ريموت التلفاز والتكييف والساعة بدون حجارة أو بطارية.. جربها الآن

طريقة تشغيل الريموت بدون بطارية

إن كنت قد اكتفيت من استخدام الحجارة في الريموت كنترول الخاص بأي جهاز موجود في منزلك فعليك إحضار قطعة من ورق الألومنيوم بحجم الحجارة ووضعها في الأماكن المخصصة لهذه البطارية، وبعدها قم بوضعها عليها في أماكنها المعتادة وسوف تجد أنها أصبحت تعمل بصورة طبيعية من جديد دون الحاجة إلى تغييرها بعد الآن لأن ورق الألومنيوم سوف يقوم بدوره الفعال في إعادة شحنها بسهولة ويسر.

تشغيل الريموت بدون حجارة

سوف تمكنك هذه الطريقة السابقة من تشغيل الريموت كنترول طوال الوقت دون الاضطرار إلى شراء المزيد من البطاريات من الآن فصاعدا، وهي طريقة موفرة للغاية لأنها لن تجعلك تضطر إلى دفع أموال إضافية لشراء بطاريات بل ستغنيك عن ذلك تماماً بفضل فاعلية ورق الالومنيوم الذي يستطيع إعادة شحن البطارية بعد نفاذها، وعندما تتعطل ضع قطعة أخرى منه وهكذا إلى أن تحتاج فعلياً إلى شراء أخرى جديدة.