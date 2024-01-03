“ازاي مكناش نعرفها”.. ملعقة واحدة من هذا المكون عند تخزين الطماطم هتقعد من السنة للسنة هتطلعيها كأنها طازة بنفس اللون والطعم.. انسب وقت للتخزين

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعد الطماطم من اكثر الخضروات التى تحتاجها ربات البيوت ولا غنى عنها فى اي منزل، لذا تحب الكثير من السيدات تخزينها لأنها تدخل فى العديد من الوصفات والأكلات اللذيذة، فتبحث عن طرق سهلة لتخزينها دون ان يتغير طعمها، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم طرق متنوعة وسهلة لتخزين الطماطم لفترة طويلة.

الطريقة الأولى لتخزين الطماطم

تستطيعى سيدتى أن تقومى بتخزين الطماطم، عن طريق غسل الكمية المراد تخزينها، وبعد ذلك يتم تقطيعها وضربها في الخلاط، ثم تصفيتها من القشور والبذور، وفى إناء يتم إضافة الطماطم ثم المياه والملح والسكر ويتم تركها حتى الغليان، ثم الانتظار حتى تجف المياه ثم تركها حتى تبرد ووضعها في أكياس، ويمكنك إضافة القليل من الملح والتوابل، كالزعتر، ثم حفظها في الفريزر.

الطريقة الثانية لتخزين الطماطم

بكل سهولة يمكنك حفظ الطماطم في الثلاجة لفترة طويلة، لذا عند شرائك الطماطم قومي باختيار حبات الطماطم الطازجة والقوية،ثم اغسليها جيداً بالماء، ثم ضعيها في مصفاة حتى تجف تماماً من ماء الغسل، ويمكنك تجفيف حبات الطماطم بقطعة من القماش النظيف حتى تتأكدي من أنها جفت بشكل تام، ثم ضعيها في وعاء محكم الإغلاق واحتفظي بها في الثلاجة لمدة أسبوع تقريباً.

عند حفظ الطماطم اتبعى النصائح التالية

لحفظ الطماطم دون أن تغير لونها وطعمها ننصحك بعدم وضع الطماطم في الثلاجة، فتعرض الطماطم للبرودة قد يؤدي إلى تغير طعمها، لهذا ننصحك بشراء كمية تكفي احتياجات ثلاثة أيام، حتى لا تقومي بتخزينها في الثلاجة.