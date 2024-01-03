"دلعي نفسك واصبغي شعرك" احصلي على لون ذهبي جميل عن طريق "صبغ الشعر بالكركم" الطبيعي... شعر ذهبي ناعم وكثيف بدون أي كيماويات

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تحاول الكثير من النساء التغيير في مظهرها ولون شعرها لتبدو أكثر جمالاً وجاذبية لهذا تلجأ دائماً لصبغ الشعر بألوان مختلفة متألقة ومن أفضل ألوان الشعر الشائعة والتي لها رواج شديد اللون الذهبي الذي يعطي مظهر ملفت وجذاب، بل تفضل استخدام مكونات طبيعية فعالة لصبغ الشعر باللون الأشقر الذهبي بدون استخدام الصبغات الجاهزة والمواد الكيماوية حتى لا يحدث تلف أو تساقط للشعر، لذلك نقدم لكم طريقة صبغ الشعر باللون الذهبي الجذاب باستخدام الكركم الطبيعي بطرق مختلفة وبسيطة.

خطوات تحضير الكركم لصبغ الشعر باللون الأشقر الذهبي

يمكنك سيدتي صبغ الشعر باللون الذهبي الجذاب باستخدام الكركم عن طريق اتباع الخطوات الآتية:

نقوم بإحضار كمية مناسبة من الكركم مع كمية من البابونج وزهرة القطيف وخلطهم معاً في إناء عميق.

نضيف للمكونات الماء المغلي ثم نقعها لمدة 20 دقيقة.

نصفي الخليط من الشوائب والمواد الغير مرغوب بها.

نضع الخليط على الشعر بكميات متساوية ونتركه لمدة نصف ساعة على الشعر.

نغسل الشعر جيداً مع تكرار هذه الطريقة الجهنمية حتى تحصلي على شعر ذهبي ناعم ومتألق.

مكونات وطريقة استخدام تحضير محلول الكركم الطبيعي لصبغ الشعر باللون الأشقر الذهبي

يجب تحضير محلول الكركم لتنفيذ هذه الوصفة العبقرية في صبغ الشعر باللون الذهبي والمحلول يتكون من 2 ملعقة كبيرة من الكركم مع كوبان من الماء الفلاتر ثم استكمال صبغ الشعر بالخطوات التالية:

نضع الماء على النار حتى يصل إلى الغليان ثم نضيف الكركم مع التقليب المستمر حتى الذوبان.

يرفع من النار ونتركه ليبرد تماماً.

نوزع الخليط على الشعر من الجذور حتى الأطراف ونمشط الشعر للتأكد من تغلغل الخلطة في جميع الشعر.

نترك الخليط على الشعر لمدة نصف ساعة ثم نغسله بالشامبو المناسب.