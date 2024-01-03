"لو مش عندك اشتريه بسرعة" .. ضعي" كريم بانثينول" على هذه المنطقة من جسمك كل ليلة قبل النوم وهتدعيلي .. هيخليكي بتلمعي

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - إن اهتمام المرأة ببشرتها من الأمور الطبيعية حيث يعتبر الوجه هو أهم ما تهتم به؛ فهو المرأة بالنسبة لها ولذا كان هذا الكريم هو معجزة وحل سحري لكافة مشاكل البشرة بالإضافة إلى أنه مكون أساسي في تقوية بصيلات الشعر ولمعانه ويحمل العديد من الفوائد، ويعتبر هذا المقال مهم جدًا لكل امرأة وفتاة حيث يوضح فائدة كريم بانثينول للشعر والبشرة كما أن سعره بسيط بشكل كبير فتابعونا لتتعرفوا على هذا.
فوائد كريم بانثينول للبشرة
يحمل كريم بانثينول فوائد عديدة كما أنه يصلح لجميع أنواع البشرة ولا يمكن التخلي عنه في كل بيت، وأهم فوائد الكريم للبشرة:
- مرطب فعال وقوي للبشرة حيث يعمل على إضفاء النعومة واللمعان عليه.
- لديه قدرة كبيرة على إزالة التجاعيد التي توجد في الوجه والتخلص منها بشكل نهائي.
- يساعد في الحروق ويعمل على التئام الجروح بشكل سريع.
- يعمل على تبييض البشرة وتفتيحها والتخلص من الهالات السوداء.
فوائد كريم بانثينول للشعر
هل يخفى على أحد مدى اهتمام المرأة بالشعر حيث تذهب بشكل متكرر إلى مراكز التجميل للحصول على شعر لامع وناعم وجذاب مقابل الكثير من الأموال ويمكن التعرف على فوائد هذا الكريم للشعر من خلال تلك النقاط:
- يعتبر آمن على الشعر ولا يسبب أي أضرار.
- سعره يناسب الجميع ويأتي بنتيجة سريعة جدًا.
- يعمل على ترطيب الشعر وتقوية بصيلاته ومنعه من التساقط.