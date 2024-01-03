"لو مش عندك اشتريه بسرعة" .. ضعي" كريم بانثينول" على هذه المنطقة من جسمك كل ليلة قبل النوم وهتدعيلي .. هيخليكي بتلمعي

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - إن اهتمام المرأة ببشرتها من الأمور الطبيعية حيث يعتبر الوجه هو أهم ما تهتم به؛ فهو المرأة بالنسبة لها ولذا كان هذا الكريم هو معجزة وحل سحري لكافة مشاكل البشرة بالإضافة إلى أنه مكون أساسي في تقوية بصيلات الشعر ولمعانه ويحمل العديد من الفوائد، ويعتبر هذا المقال مهم جدًا لكل امرأة وفتاة حيث يوضح فائدة كريم بانثينول للشعر والبشرة كما أن سعره بسيط بشكل كبير فتابعونا لتتعرفوا على هذا.

فوائد كريم بانثينول للبشرة