"ممكن تنقذ حياتك"..قم بوضع هذة العملة المعدنية في الفريزر قبل خروجك من المنزل بدقائق..ولن تصدق السبب"صدمة"

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - هل سألت نفسك ما هي أهمية وضع عمله معدنيه في الفريزر قبل مغادره المنزل!! لأنه إذا كنت تريد مغادره المنزل لأي سبب كان أو لفتره تتجاوز اليومين او أكثر يجب عليك تأمين منزلك ضد أي شيء خطير ومن الوارد أن يحدث أي شيء خطير،ومن بين هذه الأشياء أن تقوم بوضع عمله معدنيه في الفريزر قبل مغادرة المنزل لأن هذا سوف ينقذ حياتك وحيات أولادك من الخطر الذي مم الممكن أن يحدث إذا انقطع التيار الكهربائي فجأة وانت لا تعرف.

ما السر وراء أهمية وضع عملة معدنية في الفريزر قبل الخروج من المنزل

إن الثلاجة والفريزر بشكل خاص تحتوي على أطعمة وخضروات ومشروبات متنوعة، وعندما نغادر المنزل من الممكن أن يحدث انقطاع في التيار الكهربائي فجأة ودون علم اي شخص منا وهذا قد يطول إلى عدة أيام مما يشكل خطورة على محتويات االمنزل،وهذا لأن كل ما بداخل الفريزر سوف يصبح فاسداً وسم قاتل يسبب الوفاة، لهذا فإن أسلم حل لدينا هو وضع عملة معدنية على سطح كوب من الماء المثلج وتركه في الفريزر لحين العودة،وإذا انقطع التيار الكهربائي سوف نلاحظ أن الثلج بدأ في الذوبان وبدأت العملة المعدنية في الحركة صوب الاسفل حتى تصل إلى قاع الكوب إذا طالت مدة انقطاع الكهرباء عن المنزل، وهنا تكون هذه إشارة لك بعدم استخدام أي من الطعام الموجود في الفريزر لأنه سيكون مسموماً لا محالة،ويجب عليك وضع عملة معدنية لمعرفه إذا ما انقطع الكهرباء وقام الثلج بالذوبان في الفريزر او لا لتتاكد من صحه الطعام الذي تتناولة.