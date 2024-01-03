"جربها ومش هتندم".. طريقة سحب الفلوس من ماكينة الصراف الآلي ATM.. بدون الحاجة إلى كارت الفيزا

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - سحب الأموال بدون فيزا، تماشيا من موجة التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم أجمع تحاول الحكومة المصرية تحويل كافة المعاملات إلى إلى ماكينات الصراف الآلي الـ ATM الموجودة في كل مكان في محافظات مصر المختلفة، وهذا بهدف توفير الجهد والوقت والمال، بعيدا عن الطرق التقليدية في استلام المعاشات أو الرواتب أو دفع الفواتير، وسوف نعرض لكم الآن طريقة سحب الفلوس من ماكينة الصراف الآلي الـ ATM بدون كارت الفيزا على الإطلاق، وإليك الخطوات في السطور القادمة.

سحب الأموال بدون فيزا

قد تنسى كارت الفيزا في أي مكان وتكون بحاجة إلى سحب الأموال بدون فيزا، ويمكن فعل ذلك بكل سهولة عن طريق التوجه إلى أحد شركات المحمول أورانج أو اتصالات أو فودافون ثم القيام بعمل محفظة برقم الهاتف مع ضرورة تحديد كلمة سر قوية صعبة الاختراق.

بعد ذلك يتم التوجه إلى ماكينة الصراف الآلي واختيار خدمة السحب بدون كارت الفيزا ثم القيام بإدخال رقم المحفظة ثم كلمة المرور، وقم بتحديد المبلغ الذي تريده وأنقر على أيقونة الموافقة وسوف يتم سحب المبلغ في الحال.

وبهذه الطريقة لن تحتاج إلى كارت الفيزا بل كل ما سوف تحتاج إليه هو الهاتف المحمول لأنك سوف تستقبل عليه رمز التأكيد على عملية السحب، وبالتالي توفر وقتك وجهدك ومالك والحاجة إلى حمل بطاقة الائتمان في كل مكان تذهب إليه.