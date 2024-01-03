"وصفة سحرية هتصغرك ١٠ سنين" .. استخدمي ماسك الفازلين والقهوة بالطريقة دي ومش هتصدقي هيعمل ايه لبشرتك في 10 دقائق .. هيخلي بشرتك بتبرق

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - لا يمكن هتصدقي ايه اللي هيحصل في بشرتك عند استخدام الفازلين مع القهوة حيث أن معظم النساء يعانين من مشاكل عديدة في بشرتهم ويقومون بالاتجاه الى استخدام الوصفات الطبيعية التي تحتوي على الفيتامينات المختلفة للبشرة مثل وصفة الفازلين مع القهوه التي تعمل بشكل كبير على علاج معظم مشاكل البشرة وسوف نخبركم عن طريقة تطبيقها في هذا المقال.

فوائد وصفة الفازلين والقهوة مكوناتها

تعتبر وصفة الفازلين والقهوة هي من أفضل الوصفات التي يتم استخدامها للبشرة وذلك لما تقدمه من الفوائد التالية:

تعمل وصفة الفازلين والقهوة على تغذية خلايا البشرة وبالتالي يجعلها نضرة ونقية.

تساعد بشكل كبير على تفتيح البشرة وتخلص من البقع والتصبغات الموجودة فيها الناتجة عن التعرض المستمر لأشعة الشمس.

وتستطيعين تحضير هذه الوصفة من خلال إحضار ثلاث ملاعق من النشا مع ثلاث ملاعق من الفازلين وثلاث ومن القهوة بالاضافة الى ماء الورد وملعقه من العسل الأبيض.

طريقه تحضير الوصفه