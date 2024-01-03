دوت الخليج - كتب احمد صلاح - اشرب مغلي أوراق الغار قبل النوم وبعد 7 أيام هذا ما سوف يحدث لجسمك وفق أحدث الدراسات العلمية، ورق الغار المعروف أيضاً في بعض الدول الأخرى باسم إكليل الرمان، هو التوابل المستخدمة في العديد من وصفات الطعام، ويتميز ورق الغار بطعمه المميز والجميل، كما يحتوي على العديد من العناصر الغذائية الضرورية لصحة الجسم.

يحتوي ورق الغار على فيتامين A وفيتامين C، بالإضافة إلى بعض المعادن المهمة مثل الكالسيوم والزنك والحديد والمغنيسيوم، ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب، فورق الغار يحتوي أيضاً على مضادات الأكسدة وبعض المركبات النباتية التي تعزز الصحة العامة للجسم.

بفضل تركيبته الغنية، يستخدم ورق الغار في علاج العديد من المشاكل الصحية في جسم الإنسان، ولكن ليس له الاستخدام المقتصر على الطهي فقط، بل يمكن أيضاً الاستفادة من فوائده من خلال تناول منقوع ورق الغار.

تعتبر طريقة تناول مشروب ورق الغار من الطرق المفيدة للاستفادة من فوائده الصحية، يمكن تحضير المشروب عن طريق نقع ورق الغار في الماء الساخن لبعض الوقت، ويعتبر هذا المشروب منشطاً للجهاز الهضمي ويساعد في تهدئة الألم والتخلص من الانتفاخ، كما يعتقد أنه يزيد من مناعة الجسم ويساعد في علاج بعض الاضطرابات الهضمية.

‏طريقة تناول مشروب ورق الغار

طريقة تناول مشروب ورق الغار:

يتم إحضار بعض أوراق ورق الغار.

ثم نضع كوب من الماء على النار حتى يصل إلى مرحلة الغليان.

بعد ذلك، نضيف له بعض أوراق الغار حتى يغلي.

يمكن إضافة ملعقة من العسل الطبيعي على هذا المشروب.

يفضل تناول المشروب على الريق يومياً في الصباح.

فوائد تناول مشروب ورق الغار:

تناول مشروب ورق الغار يمكن أن يوفر العديد من الفوائد، ومنها:

يساعد في حل مشكلة ارتفاع ضغط الدم، وبالتالي ينصح باستخدامه للأشخاص الذين يعانون من مرض السكر، حيث يقلل مستوى الدهون الثلاثية وينظم مستوى السكر في الدم.

يحتوي ورق الغار على مضادات الأكسدة التي تعمل على زيادة إنتاج الأنسولين في الجسم.

يعزز ورق الغار عملية الهضم ويساهم في التخلص من الإمساك والانتفاخ والحموضة في الجهاز الهضمي.

باختصار ورق الغار ليس فقط نوع من التوابل المستخدمة في الطهي، بل يمكن الاستفادة منه بأشكال أخرى كمشروب منقوع، فيحتوي ورق الغار على مكونات صحية ومفيدة، ويمكن لهذا المشروب أن يكون طريقة فعالة للحفاظ على صحة الجسم والاستفادة من فوائده.