"صدمة للملايين"… هل تعرف ماهو جمع كلمة {سكر} التي حيرت كل طلاب الثانوية العامة والمدرسين؟!.. مش هتصدق الإجابة

ما هو جمع كلمة سكر التى يبحث عنها طلبة الثانوية العامة

تحدث الدكتور جودة مبروك، الأستاذ في كلية الآداب بجامعة بني سويف، عن جمع كلمة “سكر”. أوضح أن هذه الكلمة هي اسم جنسي مثل كلمات مثل “شاي” و”ماء”، وأنها تعتبر واحدة من الكلمات التي ليس لها جمع مشهور وأشار إلى أن الكلمة نفسها يمكن أن تُستخدم كمفرد وجمع في الوقت نفسه.

كما أوضح الأستاذ جودة مبروك أن هناك العديد من الكلمات التي تتبع نفس القاعدة ككلمة “سكر”، حيث يمكن استخدامها كمفرد وجمع في آن واحد ونصح الطلاب بالتدريب من خلال منصات التعليم الإلكتروني التي توفرها وزارة التربية والتعليم من أجل التحضير الجيد لامتحان اللغة العربية.

ما هو توزيع درجات امتحان الثانوية العامة 2023

قبل بداية الامتحانات، تُعلن وزارة التربية والتعليم وكذلك التعليم الفني عن توزيع درجات الامتحان في مادة اللغة العربية على النحو التالي:

المجموع الكلي للامتحان في اللغة العربية هو 80 درجة، ويتم توزيعها على النحو التالي:

1. الأسئلة الموضوعية، وهي أسئلة الاختيار من متعدد وتشمل 70 درجة من المجموع.

2. الأسئلة المقالية في الامتحان يتم توزيعها على 10 درجات.