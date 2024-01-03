«الحاجات دي مفيهاش هزار علفكرة»..احذر من ظهور هذه العلامات على واتساب لديك في هاتفك تدل على أن هناك من يتجسس عليك.. خراب بيوت مستعجل

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعرف على الحالات التي تشير إلى تعرض هاتفك للاختراق، حيث يعتمد ملايين الأشخاص على تطبيق الواتس اب حول العالم، حيث يتم إرسال واستقبال رسائل سرية ومهمة تحمل معلومات لا ينبغي لأحد أن يعرفها إلا صاحبها. كما نجد أن الطلب عليه كبير جدًا مقارنة بفيسبوك وإنستغرام، لكن ماذا يحدث؟ إذا تم اختراق تطبيق WhatsApp الخاص بك، فهذه ليست مشكلة سهلة. ويرجع ذلك إلى وجود معلومات شخصية على الجهاز، مثل الصور ومقاطع الفيديو، والتي يمكن أن تصبح وسيلة جيدة للتهديد والابتزاز للحصول على المال من صاحب المعلومات. ومن خلال موقعنادوت الخليج سنشرح لكم أهم التفاصيل. تابعنا.

تعرف على الحالات التي تشير إلى أن واتساب مراقب

إذا أردت التعرف على العلامات التي تشير إلى تعرض واتساب للاختراق، عليك اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى إعدادات الواتساب.

انقر على أيقونة الخصوصية.

سيتم عرض قائمة بجميع أدوات الخصوصية.

يرجى التحقق من إعدادات الخصوصية الخاصة بك للتحقق من مدى خصوصيتك وما إذا كنت قد تعرضت للاختراق أم لا.

قم بالوصول إلى قائمة أجهزة LinkedIn وعرض جميع الهواتف المسجلة في التطبيق.

تعرف على مميزات تطبيق الواتساب

من أهم فوائد ومميزات تطبيق الواتساب الخصوصية والأمان بشكل كبير. ولا يستطيع أحد الوصول إلى الرسائل بين الطرفين إلا من خلالهما. وهو أيضًا تطبيق متنوع جدًا ويختلف عن التطبيقات الأخرى. كما أنه سريع جدًا ويرسل كل شيء باستخدامه بكل سهولة وبساطة دون تأخير أوبطء في التحميل.