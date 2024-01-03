"للرجال وبس".. ضع زيت الزيتون مـع الليمون والعسل ليلة واحدة قبل النوم بهذهِ الطريقة قوتك هتبقى 100 حصان

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - زي الزيتون والليمون من الوصفات الشهيرة التي تُعد من الوصفات الغنية بالفوائد الصحية الكبيرة فهي تعالج الكثير من المشكلات الصحية، والأمراض وينصح دائماً بتناولها لكافة هذه الفوائد، خاصة زيت الزيتون الذي له دلالة من الله سبحانه وتعالى حين ذكر أن شجرة الزيتون شجرة مباركة، ولذلك يدخل الزيت في الكثير من وصفات الطعام، والوصفات الجمالية أيضاً.

فوائد وصفة زيت الزيتون والليمون

مع هذه الفوائد لكل من الليمون وزيت الزيتون والعسل فعند القيام بمزج الثلاثة مكونات معاً فإنك تحصل على الكثير من الفوائد ومنها:

نقوم بعمل مزيج من زيت الزيتون والعسل والليمون وتناوله قبل النوم حيث يعمل على موازنة بين كل من الكوليسترول الضار، والكولسترول النافع في الجسم.

يقضي على الإصابة بالإمساك ويخلصك من الفضلات الضارة لذا هو مطهر للجسم من السموم.

يمنح هذا الخليط الجسم القوة.

يحتوي هذا المزيج على الكثير من مضادات الأكسدة التي تقي الجسم من الأمراض.

يعمل على القضاء على الكثير من الأمراض.

مفيد للجهاز الهضمي لذلك هو مفيد جداً للأشخاص الذين يعانون من تعب في الهضم.

يعمل على تقوية المناعة لذا ينصح بتناوله خاصة الفترة الحالية التي تنتشر فيها الفيروسات والإصابات.

يكسب الجسم الكولسترول النافع له.

يكسب الجسم القوة والصلابة.

ينصح بتناول هذا المزيج قبل النوم للحصول على كافة هذه الفوائد التي تخلصك من العديد من الأمراض.