حلم كل المتزوجات.. استخدمي"زيت الزيتون" مع الموز حتى لو عمرك 70 سنه.. خلطة سحرية هتحققلك كل أحلامك

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعد زيت الزيتون من العناصر الطبيعية الذي يلعب دور كبير في الكثير من الوصفات الطبيعية الرائعة للبشرة والجسم والشعر أيضاً حيث له أهمية كبيرة لجسم الإنسان لما يحتويه من مضادات الأكسدة التي تقي الجسم من الأمراض، لهذا السبب ينصح بتناول زيت الزيتون بصفة مستمرة واستخدامه في العديد من وصفات الأكل ووصفات العناية بالبشرة والجسم، بل عند استخدام زيت الزيتون مع الموز سوف يحدث ما تحلم به كل فتاة وسيدة فهذه الوصفة لها العديد من الفوائد الجبارة التي سنتعرف عليها الآن.

وصفة زيت الزيتون مع الموز السحرية

تعتبر هذه الوصفة سحرية وحلم الكثير من السيدات خاصةً المتزوجات فلها فوائد جبارة وعديدة، لذلك لا داعي للقلق حتى لو عمرك 70 سنه فإن وصفة زيت الزيتون مع الموز يعد كنز سوف يحققلك كل أحلامك، حيث لها مفعول سحري وفعال عند استخدامها في تكبير مناطق الأنوثة من الثدي والأرداف أو الزيادة في الوزن بشكل عام لأنها تحفز هرمون الاستروجين الذي يساعد في تكبير هذه المناطق.

طريقة تحضير وصفة زيت الزيتون مع الموز لتكبير الثدي والأرداف

يمكن تجهيز الوصفة بكل سهولة وبمكونات بسيطة عن طريق هرس ثمرة واحدة من الموز مع إضافة ملعقتين من زيت الزيتون وملعقة من الخميرة الفورية وتقلب جيداً حتى تمتزج جميع المكونات ثم نقوم بتناولها كل يوم وسوف تلاحظين نتيجة مدهشة وتغير في الجسم بشكل واضح، كما يمكنك تكبير مناطق الثدي والأرداف عند تدليك تلك المناطق بهذه الوصفة.