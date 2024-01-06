بدون قطعة قماش.. لاميتا فرنجية تشعل الشباب بإطلالة قوية من داخل حوض البحر.. والجمهور أحلي من رانيا يوسف!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - نشرت عارضة الأزياء لاميتا فرنجية صورا لها وفيديو عبر حسابها على “انستغرام”، حيث ظهرت بالمايوه وهي تتناول الحلوى بمناسبة عيد ميلادها من داخل حوض السباحة في دبي.

ولاقى الفيديو إعجاب المتابعين، وعلق أحدهم بالقول:“أجمل ما رأيت”.

لاميتا فرنجية (15 نوفمبر [1] 1981 -)، عارضة أزياء ومذيعة وممثلة لبنانية. شاركت في مسابقة ملكة جمال لبنان 2004 وحلت وصيفة أولى وشاركت في مسابقة ملكة جمال العالم 2005. مثلت في مسلسل عصر الحريم.

شاركت الفنان رامز جلال في فيلم حد سامع حاجة. و شاركت مع الفنان محمد رجب في فيلم محترم إلا ربع. ومثلت فيلم 365 يوم سعادة مع أحمد عز وقامت بدور صغير مع الفنان محمد هنيدي في مسلسل «مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حموده» إنتاج 2011 وكان دور تلميذته صوفي التي التقى بها في فرنسا.