مشهورة سناب شات في السعودية تتحدى سما المصري بوصلة رقص قوية من داخل غرفه نومها

دوت الخليج - كتب احمد صلاح_قامت الفنانه السعوديه شهيره مواقع التواصل الاجتماعي موديل ايش بنشر سلسله حلقات على حسابي على تطبيق انستغرام حيث تتضمن هذه الحلقات تفاصيل من حياتها الشخصيه القويه للغايه.

وفي الحلقه الثالثه التي عرضتها على حسابيه على موقع انستغرام لاقط موديل كبيرا على مواقع السوشيال ميديا حيث ظهرت خلال هذه ترتدي ملابس شبه عاليه وقامت بحركات جننت الشباب وهي في صاله الرياضه.

اخيرا الدقيقه الخامسه عشر قمت موديل ايش بمشاركه فيديو ربع ساعه لجمهورها بدايه من الصباح ولحظه خروجها من المنزل ومن ثم ذهابها الى الصاله الرياضيه لقضاء التمارين فيها.

وقالت مشهوره سناب شات السعوديه موديلات باداء عدد من التمارين الرياضيه وبثتها على حسابها ولكن كان ادائها صادم للغايه لانها حسب المتابعين انها كانت تتمرن على تمارين الاغتصاب واستلقت على ظهرها وفتحت ارجلها امام المدرب الذي جلس بدوره على ركبته وانحنى عليه بجانب راسها.

وهي الوضعيه التي المعروفه كثيرا بين المتابعين في العلاقه بين الرجل وزوجته وقال المتابعين ان المدرب كان يلعب دور مختصر في هذا التمرين ولكن ردت موديل ايش على هذه التعليقات السلبيه التي رافقت الفيديو الذي نشرته ان كل شخص حر في حياته وان هذه المدرب يعمل عمله فقط من اجل ان يكون جسم صحي ورياضي.