ولعت النت.. شمس الكويتية كشفت المستخبي بمريلة المطبخ

فنون - كتب سعد ابراهيم - شاركت الفنانة شمس الكويتية متابعيها صورة جديدة مع متابعيها عبر حسابها على إنستجرام، وقد ظهرت وهي في المطبخ بإطلالة جذابة وساحرة.

وأطلت شمس الكويتية بقميص باللون الاضفر، وعليه جيب مشجر بالورود باللون الأزرق، وأرتدت علبهم "مريلة مطبخ" مرسوم عليها شكل الليمون.

وتركت شمس الكويتية شعرها منسدلا على وجهها، وأكملت بوضع لمسات ناعمة من المكياج، فقامت بوضع أحمر شفاه باللون الروز، مع الماسكرا، والآي لاينر، والكحل، والآي شادو بألوان ناعمة.

ولم تتكلف شمء الكويتية في إرتداء الإكسسورات، فقد اختارت قرطين بمن الألماسواسورة وقلادة وخاتم باللون الذهبي، مع ساعة يد باللون الأسود.

ووجهت شمس رسالة لمتابعيها تدعوهم لبدء يومهم بنشاط كبير وكتبت: "صباح النشاط والطاقة! اليوم قررت أن أحضّر وجبة إفطار مميزة لبداية يومي. يحتوي على مجموعة متنوعة من الأطعمة الصحية واللذيذة، وأنا متأكدة أنه سيعطيني الطاقة التي أحتاجها لمواجهة يومي بكل حماس".