جورجينا رودريغيز صديقة رونالدو في موقف محرج بسبب بالبكيني وتحرك الأمواج تكشف عن المحظور

دوت الخليج - احمد صلاح - أثارت عارضة الأزياء الأرجنتينية، جورجينا رودريغيز، صديقة كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي، الجدل من جديد عبر منصات التواصل الاجتماعي، بصور ومقطع فيديو مثير.



وشاركت جورجينا، صورة لها عبر خاصية “ستوري” على حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات، “إنستغرام“،

وهي جالسة في عشاء رومانسي مع حبيبها رونالدو على يخت في وسط البحر.

كما شاركت متابعيها ومقطع فيديو مثيرا وهي تمارس التمارين الرياضية داخل الصالة، وتقفز وهي حاملة أوزانا على كتفيها.

كما نشرت صديقة رونالدو صورة لها عبر حسابها على موقع “إنستغرام” الذي يتابعه أكثر من 50 مليون شخص، من داخل الطائرة الخاصة برونالدو، وأرفقتها بعبارة: “الجمال في عيني الناظر“.

صديقة رونالدو في موقف محرج بالبكيني

وتعرضت عارضة الأزياء جورجينا رودريغيز لموقف محرج خلال قضاءها إجازتها الصيفية على شاطئ البحر.

وشاركت متابعيها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام مقطع فيديو ظهرت خلاله واقفة على الشاطئ، وبدت مرتدية مايوه باللون الأخضر.

وبعد وصول الأمواج اليها وفعت أمام الحضور، مما تسبب لها الشعور بالإحراج.

انتشر الفيديو على نطاق واسع وخصل على نسب مشاهدات مرتفعة للغاية وتلقى ردود فعل متباينة.

وتفاعل جمهورها مع الفيديو بين منتقد وساخر..