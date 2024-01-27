عاصفة ثلجية تلفح الأردن بجليدها... إعلان تنبيهات مستعجلة وتحث المواطنين على التحصن في الديار تأهبًا لأزمة مناخية قادمة

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رياض - احمد صلاح - الأجواء اليوم الاثنين

تكون الأجواء اليوم الاثنين باردة في المرتفعات الجبلية العالية، وباردة نسبياً في البادية والسهول. فيما تسود أجواء معتدلة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة. يتوقع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

توقعات الطقس ليوم الثلاثاء

يتوقع أن يطرأ يوم غدٍ الثلاثاء انخفاض طفيف على درجات الحرارة. حيث تكون الأجواء باردة في المرتفعات الجبلية، وباردة نسبياً في البادية والسهول. بينما تسود أجواء لطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة. هناك فرصة ضعيفة لهطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء من شمال ووسط المملكة قد تمتد إلى أجزاء من المناطق الشرقية. وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

توقعات الطقس ليوم الأربعاء

من المتوقع أن تكون الأجواء الأربعاء باردة في المرتفعات الجبلية، وباردة نسبياً في البادية والسهول. بينما تسود أجواء لطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة. يتوقع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة. هناك احتمال ضعيف في ساعات الصباح لهطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء محدودة من شمال المملكة. وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

توقعات الطقس ليوم الخميس

تتوقع الأجواء الخميس باردة في المرتفعات الجبلية العالية، وباردة نسبياً في البادية والسهول. بينما تسود أجواء معتدلة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة. يتوقع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة المتوقعة

تتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 16 - 7 درجات مئوية، وفي غرب عمان 14 - 5 درجات مئوية. وفي المرتفعات الشمالية 13 - 7 درجات مئوية، وفي مرتفعات الشراة 13 - 5 درجات مئوية. وفي مناطق البادية 18 - 8 درجات مئوية. وفي مناطق السهول 17 - 7 درجات مئوية. وفي الأغوار الشمالية 24 - 11 درجة مئوية، وفي الأغوار الجنوبية 25 - 15 درجة مئوية. وفي البحر الميت 24 - 14 درجة مئوية. وفي خليج العقبة 25 - 13 درجة مئوية.