انت الأن تتابع خبر وداعًا لزيارات الطبيب... العشبة العظيمة في مطبخك تطهير سريع للقولون من الفضلات العالقة في دقائق! (اكتشف السر الآن) والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتبر تنظيف القولون بالأعشاب الطبيعية واحدة من الطرق الشهيرة والفعالة لتطهير القولون. إنها طريقة متاحة وغير مكلفة يمكن للأشخاص اختيارها وفقًا لتفضيلاتهم. على الرغم من أن عمل الأعشاب في تنظيف القولون قد يكون بطيئًا إلى حد ما وقد لا تظهر آثاره بسرعة كما يعتقد البعض، إلا أن تنظيف القولون بالأعشاب هو واحد من أكثر الطرق فاعلية على المدى المتوسط والطويل.

أهمية القولون

يعد القولون جزءًا هامًا من الجهاز الهضمي، حيث يعمل كأنبوب عضلي يربط بين المستقيم والأمعاء الدقيقة. يحتوي القولون على عدة أجزاء، بما في ذلك القولون الصاعد والقولون النازل والأعور القولون السيني. يلعب القولون دورًا هامًا في عمليات الهضم وامتصاص الماء والغذاء، ويساعد الجسم على التخلص من الفضلات من خلال تمريرها إلى المستقيم.

أهمية تنظيف القولون

بسبب دوره الحيوي في الهضم والامتصاص، يحتاج القولون إلى تنظيف منتظم ليعمل بكفاءة. في هذا المقال، سنتحدث عن كيفية تنظيف القولون باستخدام الأعشاب الطبيعية والمواد الغذائية.

الأعشاب الطبيعية لتنظيف القولون

السنا

يعتبر السنا أحد الأعشاب الطبيعية المستخدمة في تنظيف القولون. يعمل السنا كملين طبيعي يحفز الحركة الدودية في الأمعاء لنقل الفضلات من القولون إلى المستقيم. يجب استخدام السنا تحت الإشراف الطبي بسبب آثاره الجانبية مثل الغثيان. يمكن تناول السنا عن طريق تحضيره كشاي وإضافة القرفة أو الزنجبيل لتحسين طعمه.

الليمون

يمكن استخدام الليمون في تنظيف القولون من خلال تحضير عصير طازج طبيعي وخلطه مع ماء فاتر وعسل نحل وملح. يفضل تناول هذا المزيج على الريق قبل تناول الطعام. يعتبر الليمون واحدًا من أهم وسائل تنظيف القولون بالأعشاب الطبيعية.

أعشاب الدردار الأحمر

تعتبر أعشاب الدردار الأحمر من الأعشاب النادرة التي تستخدم في تنظيف القولون. تحتوي هذه الأعشاب على خصائص فعّالة في تهدئة بطانة المعدة وتحسين حركة الأمعاء. تساعد أعشاب الدردار الأحمر على الحفاظ على البراز في حالة طبيعية وتنظيف القولون من الفضلات العالقة به.

عشبة بذر الكتان

تستخدم بذور الكتان في تنظيف القولون بسبب غناها بالعناصر الغذائية المهمة مثل الأوميجا ومضادات الأكسدة والأحماض الدهنية والمعادن. تساهم بذور الكتان في تعزيز العملية الهضمية وتقليل خطر الإصابة بسرطان القولون والمعدة. كما تساعد على تنظيف القولون والتخلص من الفضلات العالقة به.

عشبة حشيشة الزجاج

تعتبر عشبة حشيشة الزجاج أحد الأعشاب الطبيعية المستخدمة في تنظيف القولون. تساعد حشيشة الزجاج على تنظيف القولون وتخفيف أعراض الإمساك. تقوم بتحفيز الحركة الأ

كيفية تنظيف القولون بعشبة الراوند

تُعد أعشاب الراوند من الأعشاب التي تم استخدامها كثيرًا في الطب الصيني القديم، لأنها تحتوي على مركبات هامة جدًا تقوم بتعزيز الحركة داخل المعدة وكذلك الأمعاء، ومن أهم هذه المركبات "انثراكينونات"، وكذلك وجود بعض المركبات التي تقلل من إصابة القولون بالالتهابات.

الألياف الطبيعية

من أهم المواد الطبيعية التي تقوم بتنظيف القولون، هي الألياف الطبيعية، والتي توجد بمواد غذائية كثيرة لعل أهمها البرتقال وأيضًا البامية، كل هذه الأطعمة تعمل على التحسين لحركة الأمعاء، ومن ثَم خروج البراز بشكل سهل وسلس.

مما يجعل الجسم يتخلص من كافة السموم الموجودة به، وكذلك تنظيف القولون، وتوجد الألياف في الخضروات الطازجة التي تتواجد في فصول السنة الأربعة، ومن أهم هذه الخضروات: الأفوكادو – المكسرات – التوت – التفاح – البازلاء – الخرشوف.

بذور الهندباء

تتميز تلك البذور بأن لها فوائد كثيرة ليس فقط لتطهير القولون وتخلصه من الفضلات، وإنما أيضًا لها فوائد علاجية كثيرة على الكبد واللوزتين وتحفيز الشهية، أما فيما يخص تطهير القولون، فهي تستطيع أن تخلص الأمعاء من فضلات البراز التي تتواجد بسبب حدوث الإمساك المزمن.

الجنزبيل من أهم طرق تنظيف القولون بالاعشاب الطبيعية

يستطيع الجنزبيل وخاصًة بذوره، أن يقوم بتطهير القولون وتخليصه من الانتفاخ والغازات، وإزالة المواد الضارة والسموم من داخله، وهناك عدة طرق لاستخدامه من أجل هذا الهدف، ولكن الطريقة المُثلى هي إضافة بعض الزنجبيل المطحون إلى الأطعمة، سواء كانت حلويات أو سلطة، ومن الممكن إضافته إلى الشاي.

أو من الممكن صنع مشروب جنزبيل منفردًا ويتم تحليته من خلال عسل النحل، لكن على المرضى الذين يعانون من مشاكل في المعدة الحرص الشديد عند تناول الجنزبيل، لأنه يعمل على تهييج الجدار الخارجي للمعدة، مما يهددها بالإصابة بقرحة المعدة.

عشبة الكاسكارا

يُطلق عليها أيضًا القشرة المقدسة، وهي أشهر وصفة عشبية طبيعية تم استخدامها لتنظيف القولون، وتعتبر القشرة المقدسة أو الكاسكارا، من أهم الأعشاب التي بها مركبات تعمل على تليين الفضلات وتقوية العضلات الموجودة بجدران القولون.

كما تقوم بتحفيز الإنتاج للعصارة الصفراوية الموجودة بالكبد، وهذا يعمل على تسريع إزالة أي سموم موجودة في الدم من الجسم فورًا، ولعل كل تلك العوامل المجتمعة في هذه العشبة، جعلت منها أفضل الأعشاب المخصصة لتنظيف القولون.

والقشرة المقدسة نبات له أشكال كثيرة، من الممكن أن يتم شراؤه سائل أو على شكل كبسولات أو لحاء جاف، لكنها محظورة الاستخدام للأطفال والمراهقين، أما أفضل طريقة لاستخدامها فهي شراء اللحاء الجاف، وصنع كوب من الشاي وأفضل وقت لتناول هذا المشروب هو المساء وبالتحديد قبل النوم.