انت الأن تتابع خبر بفستان قصير يظهر ما تحته.. سما المصري في الحمام معها خيارة لن تتخيل ما تفعل به.. اتفرج والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ونشرت سما المصري، عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”، فيديو لها وتوجه فيه رسالة لجمهورها وهي تتسوق داخل أحد المولات التجارية وتشتري الخضروات، وتقول لجمهورها: “أنتوا خيارة وأنا خيارة”، وهو ما أثار الجدل مجددا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت نشرت سما المصري، منذ أيام فيديو جديد لها من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور الشهير “إنستجرام” ظهرت فيه داخل حمام السباحة، مرتدية بكيني أزرق ونظارة شمس.