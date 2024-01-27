اكتشف السر وراء الكريم البيتي السحري الذي يحول جسمك إلى محرقة للدهون بمجرد تطبيقه على هذا المكان!

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رياض - احمد صلاح - إذا كنت ترغبين في تنحيف منطقة البطن والأرداف في المنزل، يمكنك تحضير كريم طبيعي بسهولة باستخدام المكونات التالية:

المكونات:

ثلاث ملاعق كبيرة من الزنجبيل المبشور

ليتر من الماء

ملعقتان كبيرتان من خل التفاح

ملعقة صغيرة من ماء الورد

ملعقة صغيرة من زيت اللوز

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون

قطرتان من زيت الليمون

ثلاث ملاعق كبيرة من كريم زبدة الكاكاو

طريقة التحضير:

أولاً، ضعي الزنجبيل في ليتر الماء واستخدمي وعاء على النار لغلي المزيج. بعد الغليان، اتركي المزيج يبرد وصفّيه. احتفظي بالماء جانباً.

ثانياً، أضيفي خل التفاح وماء الورد وزيت اللوز وزيت الزيتون وزيت الليمون وأخيراً كريم زبدة الكاكاو تدريجياً إلى ماء الزنجبيل. قومي بتحريك المكونات جيداً حتى تحصلي على مزيج متماسك ذي قوام كريمي.

كيفية التطبيق:

قومي بدهن منطقة الأرداف والبطن بالكريم، واستخدمي أطراف أصابعك للتدليك بلطف وبحركات دائرية. بعد ذلك، قومي بلف المنطقة بكيس بلاستيكي حراري لتحسين النتائج.

قمي بتطبيق الكريم ثلاث مرات في الأسبوع، وبعد مرور عشرة أيام ستلاحظين فرقاً واضحاً في منطقة البطن والأرداف.

نصيحة هامة:

لتحقيق نتائج أفضل وأسرع، من الأفضل ممارسة تمارين رياضية خفيفة في المنزل لحرق الدهون وتنحيف البطن والأرداف.