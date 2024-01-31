تعرف على سبب انفصال القشطة أروى جودة عن ممثل تركي مشهور للغايه يجعل الجميع في صدمة عندما يعرفون هويته

انت الأن تتابع خبر تعرف على سبب انفصال القشطة أروى جودة عن ممثل تركي مشهور للغايه يجعل الجميع في صدمة عندما يعرفون هويت والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتبر الممثلة المصرية أروى جودة من الفنانات التي لم ترتبط بأحد حتى الان رغم جمالها وعند سؤالها عن ذلك اجابت انها لم تجد الشخص المناسب.

الا ان الفنانة اروى عاشت قصة حب مع الممثل التركي أوزجان دينيز حيث تحدّثت في احدى المقابلات التلفزيونية عن قصة تعرفها إليه حينما شاركت عام 2004 في مسابقة “أفضل عارضة أزياء في العالم”، التي أقيمت في تركيا

وكان دينيز يصوّر فيديو كليب في الفندق الذي كانت موجودة فيه، فحصل الإعجاب وتمّت الخطوبة.كما قالت جودة إنّ اللّغة كانت عائقاً بينهما، وكان يوجد مترجم معهما طوال الوقت، لينقل لهما ما يقولانه، موضحة أنّها فسخت خطبتها لأنّه كان يعيش في تركيا وهي في بداية مشوارها تريد أن تثبت نفسها في الفنّ

الجدير بالذكر ان أروى وبعد إعلانها عن هذا الخبر، اعتبر عدد كبير من المتابعين أنّها محظوظة لأنّها أنهت علاقتها بدينيز الذي تتهمه زوجته التركية بتعنيفها، وأقامت ضدّه دعوى طلاق، إضافة إلى علاقاته الغرامية المتعدّدة، إذ سبق أن ارتبط ببرين سات وفهرية أفجين.